Monet uimahallit kieltävät burkinin käytön - vetoavat hygienia- ja turvallisuussyihin

Suomessa uimahalleilla on kirjavia käytäntöjä musliminaisille suunnitellun uima-asun burkinin käytöstä. STT:n kyselyyn vastanneista uimahalleista suurimmassa osassa burkini sallitaan, mutta monilla paikkakunnilla se ei kelpaa uima-asuksi. Kieltoa perustellaan hygienia- ja turvallisuussyillä.

STT:n haastattelemien uimahallien vastuuhenkilöiden mukaan muslimit kokevat alastomuuden muiden ihmisten seurassa epämukavana, joten ennen uimista ei välttämättä käydä suihkussa.

- Ongelma ei ole se burkini, vaan se että pitää peseytyä ilman vaatteita. Meillä burkinin käyttäjiä ei ole ollut monia johtuen juuri tuosta peseytymissäännöstä, joka on välttämätön yleisen hygienian säilyttämiseksi, sanoo kunnossapitotyönjohtaja Tommi Nakari Lappeenrannan kaupungilta.

Useissa pienten paikkakuntien uimahalleissa burkinin käytöstä ei ole edes keskusteltu eikä asiaa linjattu, koska siihen pukeutuvia asiakkaita ei ole ollut. Myös suuremmissa kaupungeissa burkinissa uivia naisia on ollut hyvin vähän. Kyselyyn vastasi eri puolilta Suomea noin 30 kuntaa, jossa on vähintään yksi uimahalli.

Burkini on koko vartalon peittävä uima-asu, joka muistuttaa lähinnä hupullista märkäpukua. Burkini paljastaa vain käyttäjänsä kasvot, kädet ja jalkaterät.

Ranskassa burkinikielloista on noussut kohu. Maan korkein hallinto-oikeus on kumonnut kiellon yhdessä kaupungissa, mutta panna on yhä voimassa noin 30 paikkakunnalla.