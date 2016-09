Näyttelemään siirtynyt Vesala: "Nautin olla kameran edessä, vaikka samalla se on hirveätä"

Nykyisin perheensä kanssa Yhdysvaltain Los Angelesissa asuva, muun muassa PMMP-yhtyeestä tuttu Paula Vesala, 34, alkaa kohta olla yhtä tunnettu näyttelijänä kuin laulajana. Jo pelkästään tämän vuoden puolella tulee ensi-iltaan kaksi hänen tähdittämäänsä elokuvaa.

Syyskuun loppupuolella tulee ensi-iltaan Oscar-ehdokkaanakin olleen Selma Vilhusen ohjaama Tyttö nimeltä Varpu, jossa Vesala näyttelee yksinhuoltajaäiti Sirua, elokuvan toista pääosaa.

Ja aika pian tämän jälkeen ensi-iltansa saa Alli Haapasalon ohjaama Syysprinssi.

Etenkin elokuvan Tyttö nimeltä Varpu Paula Vesala kokee itselleen hyvin läheiseksi. Eikä varmaan vähiten siksi, että hän kasvoi itse ilman biologista isää. Isättömyys on tärkeä teema Vilhusen elokuvassa.

Vesalan rooli elokuvassa Varpun äitinä on iso. Isoin rooli ja vakavasti otettavin, mitä hänellä elokuvissa on tähän saakka ollut.

– Siinä täytyy kokea empatiaa sitä omaa roolihahmoaan kohtaan. Näin myös ymmärtää äidin aseman, senkin miksi äidin yrittämä paras on lopulta niin epäonnistunutta, Joensuussa elokuva-alan ammattilaisten Cinema-tapahtumassa pistäytynyt Paula Vesala sanoo.

Elokuvaa kuvaavat kamerat ovat tulleet viime vuosina Vesalalle tutuiksi.

– Nautin olla kameran edessä, vaikka se samalla on myös hirveätä.

Paula Vesala on kiinnitetty myös Aku Louhimiehen tulevaan suur-elokuvaan Tuntematon sotilas. Siinä hän näyttelee sotamies Rokan vaimoa Lyytiä.

Paula Vesalan ensimmäinen varsinainen elokuvarooli oli pääosin Joensuussa kuvatussa, Arto Halosen ohjaamassa Prinsessa-elokuvassa. Ensimmäinen isompi elokuvarooli hänellä oli elokuvassa 3 Simoa. Näiden elokuvien lisäksi Vesalan ääni on tullut tutuiksi monista animaatioelokuvista.

Elokuvaan Tyttö nimeltä Varpu Paula Vesala on tehnyt myös musiikkia. Elokuvassa kuultavan kappaleen Varpu ja Siru hän laulaa yhdessä poikansa Julius Ylösen kanssa.

Vaikka Kuopion musiikkilukion käynyt ja Sibelius-Akatemiassa opiskellut Paula Vesala tunnetaan parhaiten musiikista ja etenkin vuonna 2013 uransa lopettaneesta PMMP:stä, on hänellä myös varsin vankka teatteritausta.

– Näyttelin jo ennen bändiuraani Kuopion kaupunginteatterissa ja Ylioppilasteatterissa, Paula Vesala huomauttaa.

Vuonna 2011 Vesala aloitti dramaturgian opiskelut Teatterikorkeakoulussa. Ja kun sieltä oli saatu paperit käteen, Vesala muutti yhdessä muusikkomiehensä Lauri Ylösen ja nyt kahdeksanvuotiaan lapsensa Juliuksen kanssa Los Angelesiin Yhdysvaltoihin. Paula Vesala opiskelee parhaillaan UCLAN:n yliopistossa näytelmäkirjailijaksi.

– Vaikka se on teatterikoulu, on se myös elokuvakoulu. Siellä on mielettömän hyviä ohjaajavierailuja. Esimerkiksi Francis Ford Coppola työskenteli kurssikavereideni kanssa. Minä en valitettavasti päässyt tähän produktioon mukaan, kun kiersin tuolloin Suomea.

Ja silloin kun Paula Vesala Suomessa on, hän käyttää sen tehokkaasti työskentelyyn. Edellisellä rupeamalla syntyi kaksi elokuvaa peräjälkeen ja ensimmäinen sooloalbumi.

– Nyt tein musakeikkaa Suomessa kesäkuusta syyskuuhun. Siihen se sitten tällä kertaa jää. Palaan Amerikkaan taas syyskuun alkupuolella. Sitten meneekin pitkä aika ennen kuin palaan Suomeen, kertoo yliopistossa näytelmäkirjailijalinjan maisteriopintoja jatkava ja parhaillaan näytelmää kirjoittava Paula Vesala.