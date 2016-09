Oletko maksanut kiinteistöveron? Ensimmäinen eräpäivä on tänään

Kiinteistöveron ensimmäinen eräpäivä on tänään maanantaina 5. syyskuuta. Jos veron summa on vähintään 170 euroa, maksu on jaettu kahteen erään. Toinen eräpäivä koittaa torstaina 20. lokakuuta. Jos veron määrä on alle 17 euroa, Verohallinto ei määrää kiinteistöveroa eikä lähetä kiinteistöverotuspäätöstä.