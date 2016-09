Kansallispuistojen kävijämäärät kasvavat - "Kansainväliset matkailijat haluavat luontoon"

Kansallispuistojen ja muiden merkittävien luontokohteiden käyntimäärät ovat edelleen kasvaneet viime vuodesta, tiedottaa Metsähallitus.

Osalla kohteista kävijämäärät ovat kasvaneet jopa merkittävästi. Luonto on entistä vahvemmin mukana myös Suomen matkailun tärkeimmissä kehittämishankkeissa.

Kansallispuistojen käyntimäärät ovat kasvaneet 26 prosenttia vuosien 2012 ja 2015 välillä. Myös tämä kesä ennakoi edelleen uutta kasvua koko vuodelle 2016.

Monet suosikit, kuten Nuuksio, Repovesi, Pallas-Ylläs ja Oulanka ovat tänä kesänä jälleen kasvattaneet suosiotaan, ja samalla kuvaan on tullut uusia suosikkikohteita kuten esimerkiksi Helsingin edustalle avattu Vallisaari. Vallisaareen tehtiin kesän aikana 85 000 käyntiä.

- Suuntaus on selvä: suomalaiset haluavat luontoon, samoin kansainväliset matkailijat, totesi ministeri Kimmo Tiilikainen vieraillessaan tänään Vallisaaressa.

- Luontokohteiden menestyksen tekijät on helposti nähtävissä: Luonto on trendi, mutta lisäksi yhä useammat kävijät ovat kokemattomia ja he haluavat palveluja. Olemme pitkään kehittäneet kansallispuistojen ja muiden luontokohteiden palveluja asiakaslähtöisesti. Uudet kohteet ja uudet palvelut vaativat erityisrahoitusta, esimerkiksi hankerahaa. Mutta se on moninkertaistunut yhteiskuntaan esimerkiksi asiakkaiden tuomien eurojen kautta, sanoo Metsähallituksen luontopalvelujohtaja Timo Tanninen.