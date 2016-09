EU-maat keskustelevat puolustusyhteistyön syventämisestä

EU-maiden puolustusministerit keskustelevat tänään toimista, joita on viime aikoina esitetty puolustusyhteistyön syventämiseksi. Esille on noussut muun muassa yhteisen esikunnan perustaminen EU:n kriisinhallintaoperaatioita varten. Saksa ja Ranska ajavat hanketta nyt kun sen vahvin vastustaja Britannia on jättämässä unionin.

- Nyt on ehdottomasti mahdollisuus siihen, että voimme vihdoin ottaa askeleen eteenpäin, sanoi Saksan puolustusministeri Ursula von der Leyen viikonloppuna uutistoimisto Reutersille. Saksan ja Ranskan aloite niin sanotusta puolustusunionista sisältää muitakin toimia kuten yhteisen EU-budjetin materiaalihankintoja ja puolustusalan tutkimusta varten. Von der Leyenin mukaan osallistuminen yhteistyöhön olisi vapaaehtoista. EU:n puolustusministerit ovat tänään koolla Slovakian Bratislavassa. Suomea edustaa puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.). Suomi tukee vahvasti EU:n puolustusyhteistyön tiivistämistä. Hallitus kannattaa myös EU:n ja sotilasliitto Naton yhteistyön syventämistä. Britannia painaa yhä jarrua Niinistön mukaan EU:n yhteinen operaatioesikunta voisi olla perusteltu hanke. Osa jäsenmaista pelkää, että se johtaa päällekkäisiin rakenteisiin Naton kanssa. Brysseliin perustettavasta esikunnasta johdettaisiin EU:n siviili- ja sotilasoperaatioita. Tällä hetkellä sotilasoperaatioiden johto on isojen jäsenmaiden vastuulla. Italia on ehdottanut pidemmälle menevää mallia, jossa EU-maat yhdistäisivät myös joukkojaan yhteisen esikunnan komentoon. Ajatus herättää monissa maissa vahvaa vastarintaa. Britannia on uhannut estää EU:n sotilaallisten rakenteiden luomisen niin kauan kuin se on unionin jäsen. Saksan puolustusministeri huomauttaa, että Britannia on luvannut olla jarruttamatta EU:n tärkeitä uudistuksia eroprosessin aikana. Britannian odotetaan käynnistävän eroprosessinsa ensi vuoden alussa. Neuvottelut voivat hyvin viedä ainakin pari vuotta.