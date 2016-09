Olga Davydova-Minguet valittiin Vuoden tieteentekijäksi

Tieteentekijöiden liitto on valinnut Vuoden tieteentekijäksi tutkija, filosofian tohtori Olga Davydova-Minguetin. Hän toimii tutkijana Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen Karjalan tutkimuslaitoksella.

Tieteentekijöiden liitto julkisti Vuoden tieteentekijän Tutkijoiden yö -tapahtumassa Joensuussa perjantaina.

Olga Davydova-Minguet on Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen ensimmäinen tenure track -tutkija. Hän on monipuolinen ja monitieteinen tutkija, joka on yhdistänyt muuttoliiketutkimukseen muun muassa mediatutkimusta ja työelämän prekarisoitumisen tutkimusta.

Taustansa ja monipuolisten verkostojensa ansioista hänestä on tullut aktiivinen kansalaisyhteiskuntatoimija, kysytty puhuja ja panelisti niin akateemisilla kuin käytännön foorumeilla. Hän on toiminut pitkään muun muassa Joensuun Monikulttuurisuusyhdistyksen puheenjohtajana.

– Vuoden tieteentekijällä on ura yliopistossa, mutta sen lisäksi hän on onnistunut käyttämään tutkimustietoa hyväkseen ihmisten aseman parantamisessa. Tässä mielessä Vuoden tieteentekijä on oikeastaan enemmänkin kuin vain tieteentekijä: hän on aktiivinen kansalainen, joka tekee korkealaatuista tutkimusta, jolla on muukin kuin vain akateeminen tarkoitus, toteaa Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen palkinnon perusteluissa.

Davydova-Minguet muutti Suomeen parikymppisenä Venäjältä vuonna 1991 ja pystyi hyödyntämään Petroskoissa suoritettuja suomen ja venäjän kielen opintojaan tulkkina, kielenkääntäjänä ja yliopistolla venäjän kielen opettajana. Tutkimuksen piiriin hän siirtyi vuosien mittaan vähitellen, mutta jo valmiiksi tietoisena muuttoliikkeeseen liittyvistä ongelmista ja ristiriidoista, jotka kaipasivat lisäselvittelyä.

Davydova-Minguet, 48, tutkii monikulttuurisuutta, maahanmuuttoa, rajaa, mediaa ja Venäjää. Elokuun lopulla valmistui Olga Davydova-Minguet johtaman tutkimushankkeen loppuraportti, jossa tutkittiin Suomessa asuvien venäjänkielisten mediasuhdetta. Ajankohtaisen tutkimuksen rahoitti valtioneuvoston kanslia.

Davydova-Minguet toimii kansainvälisen tutkimushankkeen (Perception of Russia across Eurasia: Memory, Identity, Conflicts) Suomen osuuden johtajana. Hankkeessa, jossa on mukana tutkijoita Virosta, Venäjältä, Moldovasta, Ranskasta ja Puolasta tutkitaan sitä, millaisia mielikuvia Venäjästä on olemassa maan ulkopuolella. Mielikuvia kartoitetaan sekä tavallisten kansalaisten että päättäjien tasolla.

Ensi syksynä tästä kansainvälisestä hankkeesta järjestetään Suomessa iso konferenssi.

Olga Davydova-Minguet väitteli filosofian tohtoriksi perinteen tutkimuksen alalta vuonna 2009 Joensuun yliopistossa. Väitöskirjan aihe käsitteli sitä, kuinka paluumuuttajiksi aikovat suomalaissyntyiset venäläiset puhuvat suomalaisuudesta.

Ansioistaan Itä-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunnan varapuheenjohtajana Davydova-Minguet sai Suomen leijonan ritarikunnan kunniamerkin vuonna 2010.