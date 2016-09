Kuopiolaismies nappasi RAY:n historian toiseksi suurimman voiton vain tunti sen jälkeen, kun oli avannut oman pelitilin, tiedottaa RAY.

Kuopiolainen miespelaaja nappasi 369 430 euroa RAY:n nettikasinolta viime perjantaina.

Kyseessä on RAY:n historian toiseksi suurin rahavoitto. Se tuli Cat in Vegas -pelistä, johon on liitetty kasvava jackpot eli suurvoitto.

Lähde: RAY