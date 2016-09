Ammattibarometri: Pulaa edelleen lääkäreistä, ylitarjontaa sihteereistä ja muusikoista

Tuoreimman tänään julkaistun ammattibarometrin mukaan työvoiman ylitarjonnan kasvu näyttää taittuvan. Tarkasteluun kuuluneista vähän yli 200 ammatista arvioitiin lokakuussa 61 sellaiseksi, että niissä on työvoiman ylitarjontaa.

Maaliskuussa ylitarjonta-ammatteja oli 70. Ylitarjontaa on sihteereistä, vaattureista, huonekalusepistä sekä graafikoista.

Työvoimapula-ammatteja oli arvioinnin mukaan 15. Pulaa työvoimasta on edelleen etenkin terveys- ja sosiaalialalla, jossa on noin puolet pula-ammateista. Erityisesti pulaa on lääkäreistä, ylilääkäreistä ja erikoislääkäreistä.

Myös rakennusalalla työvoimapula on yleistymässä. Työnjohtajien lisäksi rakennusalan pula-ammateiksi ovat nousseet kattoasentajat, korjaajat, betonirakentajat ja raudoittajat.

Pulaa ylilääkäreistä, erikoislääkäreistä ja yleislääkäreistä on lähes kaikilla alueilla. Rakennusalalla pula työvoimasta kohdentuu Etelä-Suomen alueille.

Muita pula-ammatteja löytyy myynnin ja markkinoinnin ammateista. Pulaa on muun muassa markkinatutkimushaastattelijoista, mainosten jakajista, suoramyyjistä ja puhelinmyyjistä.

Eniten ylitarjontaa työvoimasta on yleissihteerien, vaatturien, pukuompelijoiden ja turkkurien, huonekalupuuseppien sekä graafisten multimediasuunnittelijoiden ammateissa. Uusina ammatteina ylitarjonnan listalle ovat nousseet muusikot, laulajat ja säveltäjät, yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat sekä toimihenkilöt, kuten pankkitoimihenkilöt.