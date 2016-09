Ammattikalastajat kehittivät saimaannorpalle turvallisen rysän

Saimaalla on kehitteillä ammattikalastajille rysämalli, joka on kehitetty saimaannorpan turvallisuutta ajatellen.

Rysä on varustettu estokaltereilla ja se sopii hyvin taloudellisesti tärkeiden suomukalojen, kuten kuhan ja ahvenen pyyntiin. Rysämallia on kehitetty usean vuoden ajan sekä testattu koekalastuksissa ja seurattu vedenalaiskameroilla Saimaalla.

Kehitystyö on lähtenyt käyntiin ammattikalastajien aloitteesta vuosikymmenen alussa ja jatkuu nyt Saimaannorppa-LIFE -hankkeessa usean toimijan yhteistyönä.

Uusi rysämalli on päältä katettu pohjarysä, jossa norpan kulku rysän kalapesään on estetty kokonaan. Malli on kalastuksellisesti tehokkaampi kuin aiemmat mallit ja vähentää näin verkkokalastuksen tarvetta ja riskiä saimaannorpan pyydyskuolleisuuteen.

Kehitteillä olevat rysät parantavat kalan toimitusvarmuutta verkkokalastusrajoitusten aikana 15.4-30.6, jolloin verkkojen käyttö on kielletty myös ammattikalastajilta.

Koekalastuksissa on todettu, että norpan kulun estävä kalteriratkaisu voidaan toteuttaa niin, että se ei vähennä kuha- ja ahvensaalista. Pyydysten rakenteiden toimivuutta ja kalojen käyttäytymistä pyydyksissä on kuvattu vedenalaiskameroilla.

Ensi vuoden aikana koerysätyypin kalastavuutta ja käsiteltävyyttä pyritään edelleen kehittelemään. Kehitystyöhön on haettu oppia tutustumalla ammattimaiseen rysäpyyntiin Perämerellä, Pietarsaaren seudulla ja Hjälmaren-järvellä Ruotsissa.