Kysely: Suomalaiset ärsyyntyvät herkästi ruuhkasta

Mobiilipysäköinnin palveluja tuottava EasyPark selvitti suomalaisten, ruotsalaisten, norjalaisten ja tanskalaisten liikennekulttuurien eroja. Autoilijoille suunnattu kyselytutkimus toteutettiin samanaikaisesti neljässä pohjoismaassa.

Eroja löytyy muun muassa ruuhkastressissä sekä suhtautumisessa pyöräilijöihin ja jalankulkijoihin. Kyselyyn vastasi jokaisesta maasta 1000 yli 18-vuotiasta autoilijaa.

Autoilijoilta selvitettiin suhtautumista ruuhkiin. Ruotsalaiset ovat ruuhkissa rennoimpia. Heistä vain joka neljäs ärsyyntyy ruuhkassa.

Ruuhkastressissä suomalaiset ovat ylivoimaisia, 43 prosenttia kertoo ruuhka-ajelun kiristävän pinnaa. Tanskalaiset ja norjalaiset ovat samoilla viivoilla ruuhkaliikenteessä. Ärsytyskynnys ylittyy Tanskassa 39 ja Norjassa 38 prosentilla.

– Ruuhka ei tuota nautintoa missään. Kaikissa neljässä maassa autoilijat ovat lähes yhtä mieltä siitä, että kokonaisuudessaan ruuhkiin menee liikaa aikaa. Olisi mielenkiintoinen jatkoselvityksen aihe johtuuko ruotsalaisten leppoisampi ote tai suomalaisten ärhäkkyys persoonallisuudesta vai erilaisista liikennejärjestelyistä, EasyPark Suomen toimitusjohtaja Stefan Anderson pohtii.

Norjalaisista joka kolmatta ja ruotsalaisista joka neljättä autoilijaa kiukuttaa pyöräilijät liikenteen seassa. Suomessa liikenteeseen mahtuu mainiosti sekä autoilijat että pyöräilijät. Meillä vain 15 prosenttia autoilijoista harmittelee reisienergialla liikkuvia kaksipyöräisiä kanssakulkijoita.

Jalankulkijat eivät aiheuta verenpaineen nousua missään kyselytutkimuksen kohdemaassa. Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa vain joka kymmenes ärsyyntyy jalankulkijoista. Tanskassa luku on vieläkin vähemmän, vain 6 prosenttia.

Muihin maihin verrattuna Suomessa on paras tilanne parkkipaikkojen suhteen. Kotimaassamme joka kolmas autoilija toivoo lisää parkkipaikkoja. Norjassa ja Tanskassa tilanne on selkeästi huonompi. Näissä maissa joka toinen autoilija kärsii parkkipaikkojen vähyydestä.

– Suomessa on viime aikoina panostettu parkkihallien rakentamiseen. Uskon, että tämä osaltaan selittää tuloksia. Ei ole välttämättä niin, että meillä olisi suhteellisesti enemmän parkkipaikkoja. Enemmän kyse on siitä, että meillä uusien parkkihallien tuoma lisätila on helpottanut tilannetta lähimenneisyydessä, joten asia on monen autoilijan mielessä juuri nyt, Anderson toteaa.