Mielenterveysseura huolissaan: Vastaanottokeskuksissa useita itsemurhia

Suomen Mielenterveysseura on huolestunut turvapaikanhakijoiden itsemurhien lisääntymisestä. Järjestön mukaan viime viikkoina pääkaupunkiseudun vastaanottokeskuksissa on ollut useita itsemurhia ja itsemurhayrityksiä.

Mielenterveysseuran mukaan itsemurhat ja niiden yritykset kertovat turvapaikanhakijoiden toivottomuudesta. Tilanteeseen voitaisiin vaikuttaa esimerkiksi keskusteluavun keinoin.

"Turvapaikanhakijoilla on tarve tulla kuulluksi ja saada kertoa siitä, kuka on ja miten on joutunut jättämään kotinsa ja kotimaansa", Mielenterveysseuran tiedotteessa muistutetaan.

Mielenterveysseura epäilee, ettei Suomessa ole onnistuttu huomioimaan turvapaikanhakijoiden erityistarpeita. "Viime aikoina Suomessa ei ole selvästikään pystytty toimimaan lain mukaisesti."

Kansainvälistä suojelua hakevan vastaanottoa koskevassa laissa säädetään, että erityistarpeet on otettava huomioon. Erityistarpeet johtuvat esimerkiksi kansainvälistä suojelua hakevan haavoittuvuudesta, esimerkiksi iästä tai fyysisestä tai psyykkisestä tilasta.

Lisäksi järjestö huomauttaa, että vastaanottokeskuksissa henkilöstön määrä suhteessa turvapaikanhakijoihin on monin paikoin riittämätön.

Lähde:

Mielenterveysseura

http://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveysseura-huolestunut-turvapaikanhakijoiden-lis%C3%A4%C3%A4ntyneist%C3%A4-itsemurhista