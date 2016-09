Jos haaste toteutuu, ihmiset pukeutuvat punaiseen torstaina

Maailman sydänpäivää vietetään kaikkialla maailmassa tulevana torstaina, syyskuun 29. päivänä. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta sepelvaltimotaudista ja sen riskitekijöistä.

Suomessa sydänterveyttä ylläpitävät elintavat tunnetaan hyvin ja suomalaisten sydänterveyden edistyminen viimeisten vuosikymmenten aikana saa jatkuvasti kiitosta maailmalla.

Suomen Sydänliitto rohkaisee kaikkia, joilla on sydän, pukeutumaan punaiseen maailman sydänpäivän kunniaksi. Pukeudu punaiseen -haaste on tarkoitettu kaikille ja mukaan on kutsuttu muun muassa kansanedustajat.