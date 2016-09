E-kirjat jakavat opiskelijoita: puolet käyttänyt niitä opinnoissaan

Valtaosa suomalaisista korkeakouluopettajista ja -opiskelijoista on lukenut opetukseen liittyviä e-kirjoja, ilmenee Kansalliskirjaston FinELib-toimiston toteuttamasta kyselystä. Opettajista yli puolet on hyödyntänyt e-kirjoja opetuksessaan ja opiskelijoista puolet on käyttänyt opintoihin liittyviä e-kirjoja.