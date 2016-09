Tehy heräsi päivystyskeskusteluun: "Hoitohenkilökunnan syyttäminen ei ratkaisu"

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy paheksuu koko hoitohenkilökunnan syyllistämistä tai leimaamista liittyen keskusteluun hoitohenkilökunnan käytöksestä päivystyspoliklinikalla. Tehyn mukaan koko henkilökuntaa on lytätty etenkin sosiaalisessa mediassa.

Tehy sanoo, että potilaat saavat pääosin hyvää hoitoa, alan ammattilaiset ovat hyvin koulutettuja eikä koko hoitohenkilökunnan syyttäminen ratkaise yksittäisiä ongelmatapauksia. Ammattijärjestön hallitus otti kantaa asiaan tiistaina.

- Hoitajat tekevät erittäin arvokasta työtä usein kovan paineen alla ja tilanteissa, joissa on riittämättömät resurssit, kuten vaikkapa liian vähän hoitajia tai muita puutteita työoloissa. Monet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kokevat, että he eivät pysty kiireen ja tiukentuvien resurssien vuoksi hoitamaan potilaita niin hyvin kuin he haluaisivat, sanoo Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo tiedotteessa.

Vesivalon mukaan on selvää, että jos potilaat kokevat huonoa kohtelua, tilanteet on selvitettävä tapauskohtaisesti.

- Näihin tilanteisiin on jo myös olemassa menettelytavat, kuten potilasasiamiehet ja kantelumahdollisuus, joiden avulla todettuihin epäkohtiin ja huonoon kohteluun pitää puuttua.

Tehyn järjestötutkimuksen mukaan joka kolmas tehyläinen on kohdannut väkivallan uhkaa tai väkivaltaa työssään. Erityisesti haastavia tilanteita on päivystyksessä.

- Moni hoitaja kokee, että vaikka asiakastilanteessa tekisi kuinka hyvää työtä, niin seurauksena voi olla muun muassa päälle käymistä, nimittelyä tai jopa tappouhkauksia.

42 prosenttia tutkimukseen vastanneista on sitä mieltä, ettei jaksa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan töissä työuran loppuun asti. Monia houkuttelee siirtyä jollekin toiselle alalle.

Päivystyskeskustelu käynnistyi syyskuun puolivälissä kahdesta lehtikirjoituksesta. Radiologian erikoislääkäri Riitta Korpisaari ihmetteli mielipidekirjoituksessaan Helsingin Sanomissa, miten hoitajat kohtelivat potilaita helsinkiläisessä sairaalassa. Sairaala paljastui Malmin sairaalaksi. Anes­te­sio­logian ja teho­hoidon eri­kois­lää­käri Sari Hannukainen puolestaan paheksui Potilaan Lääkärilehdessä, että "päivys­tykseen on ilmes­tynyt ovi­miehiä, jot­ka seu­lovat, ke­nellä on oi­keus as­tua tuo­hon py­hättöön si­sään".

Lähteet: lääkäri Riitta Korpisaaren mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa, lääkäri Sari Hannukaisen kirjoitus Potilaan Lääkärilehdessä