Milloin sairastava lapsi lääkäriin? - Katso ohjeet

Syksy on flunssien aikaa. Päiväkodin aloittava lapsi voi sairastaa jopa puoli vuotta yhtäjaksoisesti.

Terveystalo antaa ohjeet, milloin sairastava lapsi kannattaa viedä lääkäriin:

- Kun lapsen yleisvointi epäilyttää. Yleisvoinnin seuraaminen on tärkeintä: jos lapsi ei jaksa leikkiä tai kiinnostua mistään, on väsynyt ja nuutunut tai ei juo tarpeeksi nestettä, on hyvä viedä lapsi lääkärin arvioitavaksi.

- Kun lapsi ei suostu juomaan. Kuivumisriskin takia lapsi on vietävä lääkärin arvioitavaksi, jos hän ei ole vuorokauteen juonut nesteitä tai on poissaoleva tai veltto. Ruokahaluttomuus ei ole yhtä huolestuttavaa, sillä lapsi kestää muutaman päivän, vaikka ei söisi kiinteää ruokaa ollenkaan.

- Kun korkea kuume on ainoa selkeä oire. Kuume on yleinen oire tulehdustilasta, jonka syy täytyy selvittää.

- Kun herää epäilys, että lapsen korvat oireilevat, kurkku on arka tai hengitys vaikeaa ja rohisee. Välikorvatulehdus, nielutulehdus ja keuhkoputkentulehdukseen liittyvä hengitysvaikeus voivat vaatia lääkärin arviota.

- Kun lapsi ei kasva normaalisti. Tällöin sairastelun taustoja tulee selvittää enemmän.

- Kun jokainen flunssa johtaa esimerkiksi korvatulehdukseen tai alahengitystieinfektioon. Lapsen ei tarvitse kärsiä sairastelusta turhaan, vaan tilannetta voidaan helpottaa esimerkiksi korviin asennettavien putkien avulla.