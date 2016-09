Alaikäiset murtautuivat tehdaskiinteistöön - aiheuttivat tuhansien eurojen vahingot

Alaikäiset pojat aiheuttivat noin 5 000 euron vahingot asianomistajalle tunkeutumalla tehdaskiinteistöön Juankoskella Pohjois-Savossa, Itä-Suomen Poliisi tiedottaa. Tapaus sattui viikonloppuna 16.–18. syyskuuta.

Kolme alle 15-vuotiasta juankoskelaista poikaa murtautuivat tehdaskiinteistöön useita kertoja ja rikkoivat ja sotkivat siellä paikkoja. Yksi pojista anasti pienen määrän omaisuutta.

Poliisi on tutkinut tapahtunutta vahingontekona ja varkautena. Kaikkia kolmea epäiltyä on päästy puhuttamaan, ja tapahtumien kulku on saatu selville. Pojat ovat puhutteluissa myöntäneet teon.

Nuoren ikänsä vuoksi tekijät eivät ole rikosoikeudellisesti vastuussa teoistaan, mutta heillä on vahingonkorvausvastuu.