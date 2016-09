Saimaalle norppaturvallinen rysä - ei käy muikunpyyntiin

Saimaalle kehitetään rysää, joka turvaisi ammattikalastajien toimeentulon ja kalan tasaisen saatavuuden, mutta suojelisi samalla saimaannorppia pyydyskuolemilta, Metsähallitus kertoo.

Uutta päältä katettua pohjarysää on kehitetty useita vuosia. Rysässä on estokalterit, jotka estävät norppaa menemästä rysän kalapesään.

Metsähallituksen mukaan malli on tehokkaampi kuin aiemmat mallit, mikä vähentää verkkokalastuksen tarvetta ja saimaannorpalle siitä aiheutuvaa vaaraa. Estokaltereiden vuoksi rysämalli ei kuitenkaan käy muikun pyyntiin, mutta muuten rysä on esimerkiksi kuhan ja ahvenen pyynnissä tehokas.

- Verkkokalastus on aikaa vievää puuhaa, ja soveltuu parhaiten kylmän veden aikaan. Rysät kalastavat ympäri vuorokauden ja kala säilyy niissä hyvänä useamman päivän. Saaliin kokeminen rysästä on verkkokalastusta nopeampaa, jolloin aikaa jää saaliin käsittelyyn ja jatkojalostukseen. Uskon, että nyt saadut hyvät kokemukset pohjarysistä tulevat lisäämään ammattimaista rysäkalastusta norppavesillä, sanoo rysää kehittämässä ollut ammattikalastaja Markku Kettunen.

Rysää on kehitetty Saimaannorppa-LIFE-hankkeessa. Kehitystyöhön on osallistunut ammattikalastajia, viranomaisia, tutkijoita ja ympäristönsuojelijoita. Rysää on kokeiltu koekalastuksissa ja sen rakenteiden toimivuutta on seurattu vedenalaisilla kuvauksilla.

Rysää kehitetään edelleen. Tavoitteena on kehittää myös vapaa-ajankalastajille soveltuva rysämalli.

Verkkokalastukselle Saimaalla on asetettu sekä alue- että aikarajoituksia. Norppia kuitenkin kuolee edelleen vuosittain kalastusverkkoihin.