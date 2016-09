Kestävän kehityksen pioneeri: Maailmassa on liikaa velkarahaa

– Maailmassa on rahaa kymmenkertainen määrä maailman bruttokansantuotteeseen nähden. Se on ongelma. Olemme sitoutuneet jatkuvaan kasvupyörteeseen, koska se raha on velkarahaa, sanoo kestävän kehityksen pioneeri, ympäristöneuvos Sauli Rouhinen.