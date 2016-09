Autoilija, oletko muistanut riistaonnettomuusmerkin? Muista myös nämä vinkit onnettomuuspaikalla

Syksyn pimenevät illat tarkoittavat valitettavasti myös hirvi- ja muiden riistakolareiden todennäköisyyden kasvua. Hirvet liikkuvat syksyisin enemmän, ja toisaalta hämärän aikaan autoillaan enemmän. Silloin voi rysähtää.

Hirvikolarit vaativat Suomessa vuosittain muutaman ihmisen hengen. Hirvikolareissa loukkaantuneita puolestaan oli esimerkiksi vuonna 2014 yli 140.

Riistaonnettomuuspaikalla on hyvä muistaa seuraavat Suomen riistakeskuksen ohjeet, jos ajoit itse onnettomuuden tai satut paikalle onnettomuuden jälkeen.

1. Varoita muuta liikennettä

Muuta liikennettä varoittamalla estetään lisäonnettomuuksia. Aseta varoituskolmio 200-300 metrin päähän onnettomuuspaikasta tien onnettomuusalttiille puolelle. Pane ajoneuvon hätävilkut päälle ja siirrä se pois tieltä, jos mahdollista. Huolehdi loukkaantuneista kykyjesi mukaan.

2. Soita yleiseen hätänumeroon 112

Riistakolarit pitää aina ilmoittaa poliisille, jos kolari tapahtuu hirvieläimen (esimerkiksi hirvi, peura tai kauris), villisian tai suurpedon (karhu, susi, ilves tai ahma) kanssa. Ilmoitus tehdään soittamalla yleiseen hätänumeroon 112.

3. Kerro, missä onnettomuus on tapahtunut

Kun onnettomuudesta ilmoitetaan hätäkeskukseen, pitää onnettomuuspaikka kertoa mahdollisimman tarkasti. Älypuhelimen paikannussovellukset ovat erinomaisia apuvälineitä. Kiinnitä ajaessasi huomiota maamerkkeihin ja tienviittoihin. Jos ajat pois onnettomuuspaikalta, nollaa autosi välimatkamittari.

Noudata hätäkeskuksen ohjeita esimerkiksi onnettomuuspaikalta poistumisesta.

4. Merkitse onnettomuuspaikka

Merkitse onnettomuuspaikka mieluiten riistaonnettomuusmerkillä, jonka voit tulostaa esimerkiksi riistakeskuksen kotisivuilta osoitteesta http://riista.fi/wp-content/uploads/2015/09/Riistaonnettomuusmerkki_SRVA_FIN-SE-EN-RU_201531.pdf.

Ripusta merkki niin, että sen voi havaita toisesta ajoneuvosta. Merkin voi kiinnittää esimerkiksi kaiteeseen, aurausmerkkiin tai oksaan. Varaa merkin lisäksi autoon narua tai kuminauha merkin kiinnittämiseksi.

Jos sinulla ei ole riistaonnettomuusmerkkiä, merkitse paikka esimerkiksi muovikassilla. Merkki sijoitetaan paikkaan, jossa eläin on kuolleena tai sille kohdalle ja sille puolelle tietä, mistä eläin katosi metsään.

Paikan merkitseminen on tärkeää, jotta poliisin hälyttämä suurriistavirka-apu pääsee nopeasti jäljittämään loukkaantunutta eläintä tai löytää nopeasti loukkaantuneen, kärsivän eläimen. Nopea apu vähentää eläimen kärsimystä.

5. Älä sotke jälkiä

Vältä turhaa kulkemista kolaripaikalla, äläkä yritä merkitä eläimen pakoreittiä. Suurriistavirka-avun ja jälkikoirien on helpompi työskennellä, jos jälkiä ei ole sotkettu.

6. Lopeta eläin, jos osaat.

Kolaripaikalle loukkaantuneena jääneen eläimen lopettaminen on sallittua, jos osaat lopettaa eläimen oikein niin, ettei se kärsi lopettamisesta enempää kuin on välttämätöntä. Jos et osaa lopettaa eläintä, pyydä apua tai odota suurriistavirka-avun tai poliisin saapumista.

Kunnioita loukkaantunutta eläintä. Pidä siihen välimatkaa ja jätä eläin rauhaan. Loukkaantunut eläin voi lähteä yhtäkkiä liikkeelle. Älä koskaan lähesty suuria eläimiä suoraan edestä. Ole erityisen varovainen suurpetojen kanssa, sillä eläimet tuntevat itsensä helposti uhatuksi tai ahdistetuksi.

7. Siirrä kuollut eläin pois tieltä

Jos eläin kuolee kolarissa, pyri siirtämään se pois tieltä riippumatta eläimestä tai sen koosta. Huolehdi omastasi ja muiden turvallisuudesta ja vedä eläin pientareelle.

8. Ilmoita aina hätäkeskukseen törmäyksestä isojen eläinten kanssa

Autoilijan on mahdotonta arvioida, loukkaantuiko eläin kolarissa vai ei. Siksi kolareista villisian, hirvieläimen tai suurpedon kanssa on aina ilmoitettava hätäkeskukseen. Jos törmään hirveen, jolla on vasoja, muista ilmoittaa myös niistä. Vasat voivat aiheuttaa lisää onnettomuuksia etsiessään emäänsä.

9. Varo loukkaantunutta karhua ja villisikaa, älä nouse autosta

Älä nouse autostasi, jos kolaroit karhun tai villisian kanssa. Karhut ja villisiat ovat ihmiselle hengenvaarallisia. Nouse autosta vain, jos auto syttyy tuleen tai joudut veden varaan.

Aja joitain satoja metrejä kauemmas kolaripaikasta ja merkitse paikka. Katso tarkka matka auton välimatkamittarista. Jos autolla ei voi ajaa, kytke hätävilkut ja soita hätäkeskukseen.

10. Ilmoita törmäyksestä kesyyn eläimeen hätäkeskukseen

Poroon tai kesyyn kotieläimeen törmäämisestä on ilmoitettava yleiseen hätänumeroon 112. Jos tiedät tai saat selville eläimen omistajan, ilmoita kolarista myös sille tai hänelle. Kolaripaikan merkitseminen kuolleen eläimen kohdalle tai sille kohdalle, mistä eläin on poistunut, on erityisen tärkeää.

Jos kolaroit koiran kanssa, ei koiraa saa lopettaa. Lopettamispäätöksen tekee näissä tapauksissa aina eläinlääkäri.

Lähde:

http://riista.fi/riistatalous/riistavahingot-ja-konfliktit/toiminta-riistaonnettomuuden-sattuessa/

http://riista.fi/wp-content/uploads/2015/09/Riistaonnettomuusmerkki_SRVA_FIN-SE-EN-RU_201531.pdf