Kajaanin lentoasemalla mahdollinen turvallisuusuhka

Kajaanin lentoasemaan kohdistui tiistaina mahdollinen turvallisuusuhka, kertoi poliisi. Tämän takia aseman läheisyydessä oli iltapäivästä lähtien poliisipartioita. Poliisi on paikalla toistaiseksi, kertoi rikosylikomisario Jarkko Maksniemi alkuillasta.

Kajaani on pieni lentoasema, jossa poliisi ei normaalisti ole läsnä.

Uhkaa Maksniemi ei tiistai-iltana kommentoinut millään lailla.

- Se on selvittelytyön alla. Sen taustoja ja konkreettisuutta selvitellään parhaillaan. Koska uhka on jossain määrin tarkentumaton ja epäselvä, on päätetty kohottaa valmiutta asemalla, ja poliisi on siellä läsnä.

Lentoliikenne Kajaanissa on jatkunut Maksniemen mukaan normaalisti. Poliisi ei myöskään ole antanut matkustajille erityisiä ohjeita asian suhteen.

Asiasta kertoi ensin Kainuun Sanomat.