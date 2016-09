Velkaneuvonta ruuhkautunut - vain joka kymmenes pääsee läpi puhelimella

Projektikoordinaattori Hanna Pieviläinen ja kehittämispäällikkö Minna Markkanen Takuu-Säätiöstä korostavat, että raha-asioista on voitava puhua niin perheissä kuin laajemminkin.

Maksuhäiriöisiä kuluttajia on Suomessa yli 370 000, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Se näkyy muun muassa siinä, että Takuu-Säätiön nimetön Velkalinja on nyt ruuhkautuneempi kuin koskaan aiemmin.