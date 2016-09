Matkailijoille jaetaan kondomeja satamissa, lentokentällä ja raja-asemalla

Kondomin käyttö ulkomailla ehkäisisi puolet suomalaisten hiv-, tippuri- ja kuppatartunnoista. Hiv-tukikeskuksen ja Punaisen Ristin turvaseksipartiot muistuttavat matkailijoita suojaamattoman seksin riskeistä ja rohkaisevat hakeutumaan hiv-testiin tarvittaessa.

Kondomeja ja seksuaaliterveysneuvontaa tarjoavat partiot ovat liikkeellä Helsingin matkustajalaivasatamissa, Helsinki–Vantaan lentokentän juna-asemalla ja Linnansatamassa Turussa perjantaina ja lauantaina. Partiot jalkautuvat myös Vartiuksen raja-asemalle Kuhmoon, missä Venäjän-matkailijoille on mahdollisuus päästä hiv-pikatestiin.

Lähes kaikki matkailutartunnat saadaan suojaamattoman seksin välityksellä, ja eniten niitä on heteromiehillä. Thaimaassa, Venäjällä ja Virossa saatujen tartuntojen määrä on kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Riski on suurempi, koska hiv-tartuntojen esiintyvyys näissä maissa on yli kymmenkertainen Suomeen verrattuna. Lisäksi tartuntariskiä lisää matkailijoiden runsas päihteidenkäyttö ja seksin ostaminen.

Yllättävän moni aikuinen ei ole koskaan harjoitellut kondomin laittamista.

- Syyksi on kerrottu, että toisen osapuolen on annettu hoitaa kondomin laittaminen. Moni on myös sanonut, ettei käytä kondomia, koska se tuntuu hankalalta tai ei pysy, kertoo terveyden edistämisen suunnittelija Sanna Rantanen Punaisen Ristin hiv- ja seksuaaliterveystyön ohjelmasta.

Rantanen sanoo, että sopivan kokoinen kondomi ja sen laittaminen oikein auttavat käyttäjien kertomiin ongelmiin.

Hivin lisäksi matkailijat saavat myös muita seksitauteja. Puolet suomalaisten tippuri- ja kuppatartunnoista tuodaan ulkomaan matkoilta. Kuppatartuntoja saadaan etenkin Baltian maista ja Venäjältä.

Hivin lääkehoito on heikkoa monissa maissa. Esimerkiksi Venäjällä kaksi kolmasosaa tartunnan saaneista on ilman toimivaa lääkitystä, Thaimaassa jopa 40 prosenttia.

- Kaikki seksitaudit kattaviin testeihin tulisi hakeutua aina, jos matkoilla on harrastanut suojaamatonta seksiä. Suomessa yli puolet hiv-tartunnoista todetaan vasta silloin, kun lääkehoito olisi pitänyt jo aloittaa ja osa tartunnoista on varmasti saatu ulkomailta, toteaa Hiv-tukikeskuksen viestintäpäällikkö Vilma Pietilä.

Hiv-lääkitys laskee virusmäärän veressä ja muissa eritteissä mittaamattomaksi. Kun lääkitys on käytössä ja virukset mittaamattomissa, hiv ei tartu seksissä ilman kondomia.

Lähde: Suomen Punainen Risti