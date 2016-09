Lähes tuhannen aloituspaikan menetys kirpaisee Savonlinnassa - opiskelija-asuntoyhtiötä uhkaa konkurssi

Savonlinna on menettänyt kymmenessä vuodessa eri oppilaitoksista lähes 900 aloituspaikkaa. Kun opettajankoulutus siirtyy Joensuuhun syksyllä 2018, merkitsee se vielä 800 aloituspaikan häviämistä kaupungista.

Muutosten vuoksi Savonlinnan paikallinen opiskelija-asuntoyhteisö on ajautunut vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin.

Opiskelija-asuntorakentamisessa tavoitteena on, että puolet kodin ulkopuolella asuvista opiskelijoista voisi saada opiskelija-asunnon. Myös Savonlinnassa opiskelija-asuntoja on rakennettu tämän mukaisesti.

Savonlinnassa on jo pyritty sopeutumaan muuttuvaan kysyntään myymällä joitakin opiskelija-asuntokohteita. Kaupungissa on nyt noin 1 150 opiskelija-asuntopaikkaa, kun syksyllä 2018 tarve on enää noin 700 asuntopaikkaa.

- Ilman taloudellisesti kestäviä ratkaisuja Savonlinnan opiskelija-asunnot Oy ajautuu suuriin vaikeuksiin, eikä konkurssikaan ole poissuljettu. Hallitsematon konkurssi on aina huonoin ratkaisu. Siksi on välittömästi aloitettava toimenpiteiden suunnittelu, jotta opiskelija-asuntoyhteisön toimintaedellytykset ja asuntomarkkinoiden toimivuus voidaan turvata, Suomen opiskelija-asunnot ry vaatii tiedotteessaan.

Suomen opiskelija-asunnot ry:n mielestä Savonlinnassa tarvitaan yhteiskunnan merkittävää vastaantuloa ongelmien ratkaisemiseksi.

- Savonlinnassa opiskelija-asuntojen kesän vajaakäyttöä on pystytty hyvin hillitsemään majoittamalla oopperavieraita ja -esiintyjiä, joille ei kaupungissa olisi muuten ollut riittävästi majoituskapasiteettia. Jotta tätä matkailua merkittävästi tukevaa toimintaa voidaan jatkaa, on asuntojen oltava asianmukaisessa kunnossa, SOA:n hallituksen puheenjohtaja Kalervo Haverinen muistuttaa.

- On tärkeää, että aloituspaikkaratkaisujen yhteydessä kartoitetaan myös muut seikat, joihin siirtopäätökset heijastuvat, ja ratkaistaan ne. Opiskelija-asuntojen omistaminen on taloudellisesti merkittävää ja pitkäjänteistä toimintaa. Nopeisiin markkinamuutoksiin on tässä toimintakentässä vaikea sopeutua, huomauttaa Haverinen.