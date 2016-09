Suomalaisista puolet välttelee brändejä netissä

Osa kuluttajista välttelee brändejä netissä, kertoo Kantar TNS:n tuore maailmanlaajuinen tutkimus. Kuluttajista 26 prosenttia yrittää tietoisesti välttää yritysten ja brändien mainontaa tai postauksia sosiaalisssa mediassa.

Suomessa kuitenkin jo lähes puolet, 49 prosenttia, kuluttajista sanoo välttelevänsä aktiivisesti brändisisältöjä netissä. Ruotsissa ja Tanskassa brändejä vierastaa vielä useampi, 57 prosenttia.

Moni kokee, että brändien läsnäolo somessa on häiritsevän aktiivista. Jopa 34 prosentilla on tunne, että nettimainonta ”seuraa” heitä jatkuvasti. Suomessa ja Tanskassa ollaan keskiarvossa, Norjassa tunne on matalampi ja Ruotsissa taas selvästi korkeampi.

Vaikka sosiaalisen median alustat luovatkin brändeille useita mahdollisuuksia, tulee brändien kuitenkin edetä varovaisesti. Tutkimuksessa maailmanlaajuisesti 30 prosenttia kuluttajista vastustaa ideaa, että yritykset tai brändit monitoroivat heidän nettikäyttäytymistään. Pohjois-Euroopassa vastustus on vielä selvästi muuta maailmaa voimakkaampaa.

Brändien tuleekin tehdää yhteistyötä vaikuttajien kanssa hyödyntäen heitä tietolähteinä ja tiedon jakajina. Niiden on tärkeää ymmärtää aidosti ja syvällisesti, mikä motivoi ja innostaa asiakkaita.