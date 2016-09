Instagram ei ole enää vain nuorten juttu

Instagramin ja Snapchatin suosio on viimeisten kahden vuoden aikana noussut huimasti, kertoo TNS Gallup. Kuluttajat etsivät Instagramista ja Snapchatista etenkin aitoja, henkilökohtaisia ja hetkessä kiinni olevia sisältöjä.

Maailmanlaajuisesti noin neljännes netinkäyttäjistä on Snapchatissä. Vuonna 2014 luku oli 12 prosenttia. Instagramin suosio on myös kasvanut jyrkästi, sillä käyttäjien määrä on noussut kahdessa vuodessa 24 prosentista 42 prosenttiin.

Suomessa Snapchatin käyttö on vielä selvästi vähäisempää kuin globaalisti tai muissa Pohjoismaissa.

Lähes puolet Snapchatin kuukausikäyttäjistä maailmanlaajuisesti on 16-24-vuotiaita. Suomessa nuoret dominoivat Snapchatia vielä globaalia keskiarvoa selvemmin.

Some-palveluiden käyttäjien keski-ikä on kuitenkin vahvassa kasvussa, kun yhä useampi iäkkäämpi omaksuu palvelut. Esimerkiksi Instagramia käyttää jo yksi viidestä 55-65-vuotiaasta netin käyttäjästä globaalisti. Suomessa 20 prosenttia 55-65-vuotiaista käyttää Instagramia.