Professori: Läpimurto tulossa - lääke Alzheimerin tautiin yhä lähempänä

Alzheimerin taudin etenemistä hidastava rokote saattaa olla lähempänä kuin koskaan. Näin arvioi merkittävän MetLife Foundationin palkinnon saanut professori Miia Kivipelto (kuvassa) Savon Sanomissa.

Alzheimerin tautiin on etsitty lääkettä tosissaan viimeiset 30 vuotta. Muistihäiriöitä aiheuttavan taudin kulkua hidastavaa tai parantavaa lääkettä ei ole kuitenkaan vielä onnistuttu kehittämään. Nykyiset lääkkeet voivat vain lievittää Alzheimerin taudin oireita.

Tänä syksynä on kuitenkin saatu myönteisiä tutkimustuloksia Aducanumab-nimisestä rokotteesta, joka voi auttaa Alzheimerin taudissa. Rokotteen todettiin puhdistavan potilaiden aivoista haitallista beta-amyloidia.

– En uskalla sanoa, että se on tieteellinen läpimurto, mutta on se ainakin valoa tunnelin päässä. Rokote näyttäisi pystyvän ainakin hidastamaan Alzheimerin taudin etenemistä. On vielä liian aikaista sanoa, onko varmasti näin. Toki myös lääkkeen sivuvaikutukset pitää tutkia, Kivipelto sanoo.

Tiedelehti Nature kertoi tuloksista elokuun lopussa. Rokotetta on testattu vasta pienellä määrällä ihmisiä. Yhdysvaltalaisen Biogen-yhtiön kehittämälle lääkkeelle tehdään vielä kliinisiä kokeita isommissa potilasryhmissä. Niiden tuloksia odotetaan vuoteen 2020 mennessä.

Asiasta uutisoi Savon Sanomat.