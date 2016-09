Suomenlinnan lautan matkustajamäärät ovat kasvaneet räjähdysmäisesti syyskuussa, kertoo Helsingin Sanomat.

Suosion selvin syy on Pokémon Go -mobiilipeli, sillä Suomenlinnasta on tullut pelaajien tärkeä kohde. Myös ulkomaalaisia turisteja on ollut liikenteessä tavanomaista enemmän kesäsesongin jälkeen.

Kuukauden lauttamatkustajamäärä on kasvanut 54 prosentilla jo viime sunnuntaihin mennessä, viikkoa ennen kuukaudenn päättymistä.