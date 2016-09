Feldt-Ranta: Turusen siirto on moraaliton, kokoomus kauppaa poliittista vaikutusvaltaa

SDP:n kansanedustaja ja entinen puoluesihteeri Maarit Feldt-Ranta arvostelee kovin sanoin kokoomuksen ministeriryhmän erityisavustajan Joonas Turusen siirtymistä terveydenhoitoyhtiö Mehiläisen palvelukseen.

Turusen kerrottiin tänään siirtyvän Mehiläisen kehityspäälliköksi. Uusi tehtävä alkaa lokakuun puolivälissä. Mehiläisen mukaan Turusen tehtäviin perusterveydenhuolto ja ulkoistukset -liiketoimintayksikössä kuuluu esimerkiksi terveyspalveluiden, työterveyshuollon ja sairaalapalveluiden ulkoistuksiin liittyvä myynti julkiselle sektorille.

Feldt-Rannan mukaan Turusen siirtyminen Mehiläiseen "koettelee vakavalla tavalla politiikan moraalia" tilanteessa, jossa hallituksessa on valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista ja julkisten palveluiden yhtiöittämistä ja yksityistämistä.

- Turunen on ollut asemassa, jossa hän on suoraan päässyt vaikuttamaan hallituksen sote-ratkaisuihin. Jatkossa hän voi käyttää tätä tietopääomaa hyödykseen Mehiläisen voitontavoitteluun. Hallitus kaavailee sote-palveluista miljardibisnestä, joten kyse on merkityksellisestä asiasta, Feldt-Ranta kirjoittaa blogissaan.

Feldt-Ranta muistuttaa, että viime aikoina kokoomuksesta yksityisen terveydenhuollon työnantajan palvelukseen ovat siirtyneet myös entinen sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty ja kansanedustaja Lasse Männistö.

- Kokoomuksen toimintaa näyttää poliittisen tiedon ja vaikutusvallan kauppaamisesta tavalla, jota ei voi hyväksyä.

Feldt-Rannan mukaan Turusen siirtymisestä erityisen kyseenalaisen tekee se, että eduskunta käsittelee parhaillaan lakia, joka rajoittaa vastaavia siirtoja päättävistä asemista yksityiselle sektorille.

- Tämä tosiasia langettaa uuden varjon Turusen ylle, sillä lain voimaansaattamisen myötä vastaavassa asemassa oleville henkilöille voitaisiin asettaa jopa vuoden mittainen karenssi siirtymien välille. Turunen itse on varmasti ollut tietoinen lainvalmistelusta.

Lähde:

http://maaritfeldtranta.fi/wordpress/kokoomuksen-toimintaa-nayttaa-poliittisen-tiedon-ja-vaikutusvallan-kauppaamisesta-tavalla-jota-ei-voi-hyvaksya/