Tutkimus: Vaimeakin taustamelu voi olla riski lapsen puheen oppimiselle

Jopa vaimea taustamelu muuttaa lapsen aivotoimintaa, mikä pitkäkestoisena voi olla riski puheen ja kielen oppimiselle. Tämä käy ilmi Oulun yliopiston tutkijan, puheterapeutti Elina Niemitalo-Haapolan tutkimuksesta.

- Taustamelu vaikeuttaa sitä, miten hyvin pienet lapset tunnistavat tavuja ja niiden välisiä eroja. Jo entuudestaan tiedetään, että melu vaikeuttaa myös muistitoimintoja ja uusien sanojen oppimista, Elina Niemitalo-Haapola kertoo.

- Pitkäaikainen altistus melulle aiheuttaa jopa pysyviä muutoksia siihen, miten kuulija käsittelee kuulotietoa, ja se saattaa haitata lapsen puheen ja kielen kehitystä.

Runsas melu on erityisen haitallista etenkin pienille lapsille, joiden keskushermoston kypsyminen on vielä kesken ja aivojen muovautuvuus suurta. Erityisen herkkiä melulle ovat lapset, joilla on kuulovamma tai kielellisiä ongelmia, ja lapset, jotka eivät käytä kuuntelutilanteessa omaa äidinkieltään.

Lasten kuunteluympäristöjen riskejä voidaan minimoida kiinnittämällä huomiota päiväkotien ja koulujen akustiikkaan niin suunnittelu-, rakennus- kuin korjausvaiheissa. Päiväkotien välillä on melun suhteen paljon vaihtelua; toiset ovat rauhallisia, toiset hyvinkin hälyisiä.

- Päiväkodeissa voidaan tehdä paljon asioita melun vähentämiseksi. Ratkaisevaa on erityisesti se, miten lapset jaetaan pienryhmiin. Sellaisillakin yksityiskohdilla kuin pöytien ja tuolien huopatassuilla ja sillä, että legot ovat muovilaatikon sijaan kangaspusseissa, on paljon merkitystä, sanoo Satakieliohjelman suunnittelija ja puheterapeutti Hannele Hyvärinen.

Ammattilaiset muistuttavat, että meluun kannattaa kiinnittää huomiota myös kotioloissa.

- Toki lasten pitääkin oppia kuulemaan erilaisissa ympäristöissä, myös hälyssä, eli jatkuvaan hyssyttelyyn ei ole tarvetta. Mutta lapset tarvitsevat myös rauhallisia keskustelu- ja kuunteluhetkiä, Hannele Hyvärinen muistuttaa.