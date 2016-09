Tukes perutti useita kiistellyn tehoaineen lupia

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on peruuttanut POEA-apuainetta (polyetoksyloitua talialkyyliamiinia) sisältävien 13 glyfosaattivalmisteen luvat. Valmisteiden myynti ja jakelu on sallittu 31.3.2017 asti ja käyttö 31.3.2018 asti, jolloin valmisteet poistuvat kasvinsuojeluainerekisteristä.

Kielto perustuu komission 1.8.2016 antamaan täytäntöönpanoasetukseen, joka muuttaa glyfosaatin hyväksymisen edellytyksiä. Markkinoilla olevat glyfosaattivalmisteet eivät saa sisältää POEA-apuainetta, jonka epäillään olevan glyfosaattia haitallisempi aine.

Kielto koskee seuraavia glyfosaattivalmisteita:

- Barclay Gallup (rek.nro 2920)

- Clinic 360 SL (rek.nro 1822)

- Glyfokem 360 (rek.nro 2011)

- Glyfokem 360 I (rek.no. 3127)

- Glyfonova 360 SL (rek.nro 1712)

- Glyphogan 480 SL (rek.nro 2950)

- Keeper Spray (rek.nro 2995)

- Keeper Tiiviste (rek.no. 2996)

- Rambo 360 (rek.nro 1917)

- Ranger (rek.nro 2856)

- Rodeo (rek.nro 1911)

- Roundup (rek.nro 1403)

- Roundup Max (rek.nro 1910)

Glyfosaatti on eniten myyty kasvinsuojelussa käytettävä tehoaine Suomessa. Tukesin kasvinsuojeluainerekisterissä on tällä hetkellä 53 glyfosaattia sisältävää valmistetta. Glyfosaattivalmisteita on hyväksytty käytettäväksi rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhoissa, pelloilla, metsänviljelyssä ja viljelemättömillä alueilla.

Apuainetta koskeva päätös ei tarkoita kaikkien glyfosaattivalmisteiden poistumista tai kieltämistä kuluttajakäytössä. Tukesin kasvinsuojeluainerekisteriin jäävät kuluttajakäyttöön tarkoitetut valmisteet, jotka eivät sisällä POEA-apuainetta.

Osa glyfosaattivalmisteista on kuitenkin hyväksytty vain ammattikäyttöön. Ammattikäyttöön hyväksyttyjä valmisteita on saanut ostaa 26.11.2015 lähtien vain kasvinsuojelututkinnon suorittanut henkilö.

Glyfosaatin terveysvaikutuksista on keskusteltu paljon ja myös vaatimuksia aineen kieltämisestä kokonaan kasvinsuojelussa on esitetty. Euroopan komissio jatkoi kesällä 2016 glyfosaatin hyväksymistä siihen saakka, kunnes Euroopan kemikaalivirasto saa valmiiksi glyfosaatin luokituspäätöksen. Hyväksyminen on kuitenkin voimassa enintään vuoden 2017 loppuun saakka.

Lähde: Tukes