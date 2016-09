Viranomaisten paperikirjeet historiaan - kansalaisille velvollisuus avata sähköinen postilaatikko

Kansalaisille on tulossa velvollisuus käyttää sähköistä postilaatikkoa asioidessaan viranomaisten kanssa. Valtiovarainministeriö kertoo, että tavoitteena on siirtyä paperikirjeistä ensisijaisesti sähköiseen postilaatikkoon vuonna 2018. Muutos on osa hallituksen digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihanketta, jonka tavoitteena on käyttäjälähtöiset ja ensisijaisesti digitaaliset palvelut.

- Siirtyminen sähköiseen postilaatikkoon tuo julkiselle hallinnolle merkittäviä säästöjä. Esimerkiksi Kela ja Verohallinto käyttävät paperipostiin yhteensä lähes 25 miljoonaa euroa vuosittain, kertoo kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) tiedotteessa. Ministeri näkee uudistuksessa muutakin hyötyä. - Sähköisessä maailmassa asiakirjat ovat kaikkialla saatavissa: kotona, työpaikalla, mökillä ja matkoilla. Sähköisessä viestinvälityksessä päätökset saavuttavat kansalaiset heti ajasta ja paikasta riippumatta. Kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin. - Laissa turvataan vaihtoehtoiset palvelumuodot niille, jotka eivät voi käyttää sähköisiä palveluita, Vehviläinen lupaa. Ministeriön mukaan asiointimahdollisuus varmistetaan kaikille tukitoimilla. Yksi keino ovat yhteispalvelupisteet. Suomi ottaa muutokseen mallia Tanskasta. Tanskalaisille tuli velvollisuus sähköiseen viestinvälitykseen viranomaisasioinnissa vuonna 2014. Yli 15-vuotiaiden on avattava itselleen oma digipostilaatikko ja seurattava sinne tulleita viranomaisviestejä ja asiakirjoja samalla tavalla kuin perinteistä postia. Vehviläisen mukaan viime vuoden loppuun mennessä oma digipostilaatikko oli 89 prosentilla tanskalaisista. Tanskassa lakiin on kirjattu vapautus niille kansalaisille, jotka eivät pysty käyttämään sähköistä asiointia. Vehviläinen kertoo, että käytännössä oikeus olla ottamatta postilaatikkoa käyttöön annettiin myös niille, jotka eivät ole sitä avanneet.