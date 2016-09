Adonis ja Arkivihollinen – löydätkö itsesi naapureiden epävirallisista nimistä?

– Epävirallisten nimien taustalla on usein kritiikkiä, joka liittyy naapurin ulkonäköön tai käytökseen. Toisaalta epävirallisen nimen keksiminen voi olla myös kielellä ilottelua, joensuulaislähtöinen Tuominen sanoo.

Tuomisen mukaan myös naapurin puhetapa voi poikia epävirallisen nimen. Höpöhöpö sanoo alati "Höpö höpö", ja Systeemi perustelee aina kaikkea "Siinä on sellainen systeemi" -argumentilla.

Tuomisen kyselyyn vastasi 61 itä- ja varsinaissuomalaista asukasta. Nimiä kertyi 206, joista valtaosa on Pohjois-Karjalasta.

Lue lisää naapureiden epävirallisista nimistä lauantain Karjalaisesta. Alla Karjalaisen verkkokyselyn satoa sekä Heidi Tuomisen aineistoa.

Karjalaisen verkkokyselyn vastauksia:

"Naapurissa asuu Meidän talo. Talo ja pihapiiri ovat kuin talotehtaan mainoksesta. Ei yhtään rikkaruohoa, eikä kesken tai rempallaan olevaa paikkaa."

"Naapuripariskunta Adonis ja Hottis. Silmä lepää sekä miehessä että naisessa."

"Insinööri on nörtti ja koulutukseltaan insinööri."

"Stetsoni käytti naapuriin muuttaessaan stetsonia."

"Selänkääntäjä ei ole kertaakaan moikannut meitä, vaikka olemme olleet naapureita lähes kolme vuotta. Hän kääntää päänsä hyvissä ajoin, kun hän kävelee talomme ohi.

"Fledalla on melko legendaariset hiukset."

"Tarzan oli kova kiipeilemään ja värkkäilemään talonsa katolla. Hän pesi painepesurilla kattoa oikein pitkään ja huolella."

"Kahvakuulamies on kova puhumaan. Ensitapaamisessa hän todisti, että kahvakuula on ainoa oikea kotikuntoilumuoto."

"Ykköset asuvat tieosoitteessa yksi."

"Neiti Lehtipuhallin käyttää hyvin aktiivisesti lehtipuhallinta."

"Matkijamummo aloitti samoja kotiaskareita, joita hän näki vaimoni tekevän. Kun vaimo meni leikkaamaan nurmea, starttasi mummon ruohonleikkuri hetken päästä. Sama koski muun muassa haravointia, aitojen leikkuuta ja kukkien istutusta."

"Arkivihollinen työntää talvella lumet meidän pihalle."

"Luulimme naapuria erheellisesti Pertiksi. Niinpä hän sai epävirallisen nimen Ex-Pertti."

"70-luvun miehellä on tapana kertoa joka asiaan liittyen juttu "muutaman vuoden takaa". Loppujen lopuksi selviää, että juttu tapahtui 70-luvulla."

"Blondi ja talonmies. 1990-luvulla naapurissa asui keski-ikäinen pariskunta. Hoikka nainen oli voimakkaasti meikattu, hiukset oli blondattu, ja niin edelleen. Mies sitä vastoin oli tukeva, hän kulki työtakissa ja tukka oli sekaisin. Taisi rekkamiehen hymykin vilahtaa."

"Yöhamsteri kantaa yöllä roskiksista käytettyä kamaa takapihalleen."

"Ramppaajat ajavat monta kertaa päivässä ohitsemme."

"Rivo-Riitta on hieman ronski ja suorapuheinen, myös miesasioidensa suhteen. Jossain vaiheessa nuo miesasiat taisivat vaihtua suhteellisen usein. Ihan kiva naapuri kuitenkin!"

"Pentti on "asiapentti" eli yliasiallinen."

"Naapurin lempinimi on Lempeesti savu nousee piipusta. Uusi naapuri tuli lämmittelemään meille talvipakkasella ja sanoi noin. Siitä hän sai nimensä."

"Klonkku on pitkä ja laiha naapuri."

"Aikoinaan naapurin pappa tunnettiin Tietopankki-nimellä. Älykäs ja taitava mies osasi korjata kaikenlaista ja aina tiesi, mikä laitteessa on vikana. Sääli, ettei tuollaisia pappoja enää ole…"



Karjalaisen kyselyyn vastanneesta 65 asukkaasta 37 tiesi naapurinsa oikean nimen.



Poimintoja Heidi Tuomisen tutkimusaineistosta:



Moni epävirallinen naapurin nimi liittyy kyttäämiseen, jota harrastavat esimerkiksi Sääntömies ja Kyttärimummo.



Spiderman käyskentelee juopuneena kerrostalon rappukäytävässä öisin. Hän liikkuu seiniä pitkin kuin hämähäkki.



Aurinkokuningas käyttäytyy ylväästi ja ilkeästi.



Tikun ja Takun nimeä kantavat pariskunta sekä alkoholisoituneet veljekset.



Lutku juo paljon alkoholia.



Tupakkaperhe tupruttelee runsaasti.



Sally Spectra on iäkäs nainen, jolla on pöyhkeä tukka.



Leski on menettänyt puolisonsa.



Venemies puuhastelee veneiden parissa.



Konduktööri saa nimensä ammatistaan.



Topi ja Tessu, mies ja tämän koira.



Robin Hood metsästää jousella.



Kissa-Mari omistaa monta kissaa.



Pikkunallen ja ison nallen taustalla on parivaljakon Karhu-sukunimi.



JAM-ukko saa nimensä autonsa rekisterinumerosta.



Unelmatalon pappa asuu ihanassa talossa.