Ahven voisi olla ekologinen vaihtoehto viljeltäväksi kalalajiksi

Kotimaisen ahvenen viljely ruokakalaksi voisi tarjota ekologisesti kestävän vaihtoehdon perinteisesti viljeltäville kalalajeille. Asia käy ilmi Luonnonvarakeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta.

Suomalaisten syömästä kalasta alle puolet on kotimaista. Suomessa ruokakalan viljely oli pitkään kirjolohen varassa, mutta viime vuosina kaupallista kalantuotantoa on monipuolistettu uusilla kalalajeilla. Yksi uusista mahdollisuuksista on ahven.

- Vaikka ahven on vesiemme yleisin kalalaji, ei filekokoisen ahvenen kaupallista saatavuutta pystytä takamaan edes kotimaan markkinoille, sillä sen saanti riippuu usein vuodenajasta ja olosuhteista, sanoo erikoistutkija Pekka Hyvärinen Luonnonvarakeskuksesta.

Viljellyn ahvenen myyntihinta voisi hyvin markkinoituna kattaa korkeat tuotantokustannukset, tutkimuksen päätelmänä arvellaan.

Suurin haaste ahvenen viljelyn onnistumisessa on ruokinta. Villi tai luonnonravintolammikossa alkukasvatettu ahven on vaikea saada syömään tehotuotannossa käytettyä kuivarehua. Luonnollisen kalaravinnon tarjoaminen keinorehun ohessa on todettu hyväksi menetelmäksi.