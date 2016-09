HS: Lukiolaiset ovat huolissaan sähköisestä ylioppilaskokeesta

Kaikki lukiolaiset eivät ole ottaneet digikirjoja ja sähköistä ylioppilaskoetta ilolla vastaan, kertoo Helsingin Sanomat.

Lukiolaiset ovat muun muassa huolissaan jatkuvasta ruudun tuijottamisesta, joka digiuudistusten myötä vain lisääntyy opiskelussa.

- Kukaan ei puhu oppilaiden terveyspuolesta mitään. Oppilas joutuu tuijottamaan ruutua aamusta iltaan, ensin koulussa, sitten kotona läksyjen parissa. Miten se vaikuttaa esimerkiksi silmiin? kysyy abiturientti Emma Myllynen Helsingin Sanomissa.

Hän kertoo esimerkiksi kaverinsa tuoreen tapauksen ylioppilaskirjoituksista: kun kuuden tunnin kokeessa on tietysti kova kiire eikä taukoja juuri voi pitää, on melkoinen koettelemus tuijottaa ruutua koko kuusi tuntia.

- Meille perustellaan muutosta sillä, että olettehan te muutenkin koko ajan koneella, mutta se on täysin eri asia. Kun on koneella vapaa-ajalla, siitä voi irrottautua milloin haluaa. Kokeessa näyttöä on pakko tuijottaa, kertoo toinen lukiolainen Sara-Inari Pohjonen.