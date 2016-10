"Lapsiperheissä seksi on yleensä säälittävää"

Kaikkien väsyneiden vanhempien seksisääntö numero yksi: älä enää koskaan lue yhtään juttua siitä, miten usein ja miten mahtavissa asennoissa suomalaiset parit harrastavat seksiä. Näin neuvotaan syyskuussa julkaistussa Huonon Äidin seksikirjassa.

Teksti jatkuu näin: "Keskimäärin seksi sellaisissa perheissä, joissa on pieniä tai isompia lapsia, on säälittävää ja pikaista. Siksi on tärkeää ymmärtää, että paremmat ajat ovat mahdollisia, ja niitä kannattaa odottaa. Parempia aikoja odotellessa pieni arkipäivän hellyys kannattaa ujuttaa tavaksi."

Huomio ja kosketukset kannattaa kirjan toisen kirjoittajan, fiktiivisen Huono Äiti -hahmon luoneen toimittajan Sari Helinin mukaan kohdistaa puolisoonsa eikä älypuhelimeensa.

– Puhelin lentokonetilaan illalla kahdeksalta. Monella asiat lähtevät etenemään kännykän vaimentamisesta, Helin sanoo.

Kirjan pääviesti on Sari Helinin mukaan armollisuus. Ruuhkavuosien keskellä on hyvä olla armollinen itseään ja puolisoaan kohtaan.

– Kuivakin seksielämä on parempi kuin ei seksielämää ollenkaan.

Helin ei pidä sitä huonona ratkaisuna, jos kalenteriin merkataan aika myös seksille.

– Joillekin se on toimiva ratkaisu. Se ei tee seksistä huonompaa, jos siitä muistuttaa itseään ja puolisoaan. Sopii vaikka, että joka maanantai, vaikka ei juuri silloin huvittaisikaan.

Sari Helinin ja psykoterapeutti-seksologi Leena Hattusen kirjoittamaan kirjaan on koottu myös Huono Äiti -blogin lukijoiden kokemuksia. Blogi on Suomen suosituin perheblogi, ja Huonolla Äidillä on sosiaalisessa mediassa joka viikko satojatuhansia seuraajia.

Seksielämän ylläpidossa korostuu kirjaan kootuissa seuraajien vinkeissä rutiinin ylläpito: tee se aina, kun pystyt.

Lue lisää Sunnuntaisuomalaisesta.