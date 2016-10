Joka kolmas vanki vapautuu vailla kotia

Kodittomuuden määrä on vähentynyt Suomessa, mutta vapautuvien vankien asunnottomuusluvut pysyvät suurina. Suuri osa vangeista vapautuu suoraan kadulle.

Viime vuonna arviolta 30–35 prosenttia vapautuneista vangeista oli asunnottomia, kertoo Rikosseuraamuslaitoksen erikoissuunnittelija, hankepäällikkö Heidi Lind.

Muiden suomalaisten asunnottomuutta on onnistuttu vähentämään merkittävästi. Vuosina 2008–2015 pitkäaikaisasunnottomuuden määrä väheni 37 prosenttia. Syynä olivat kansalliset asunnottomuusohjelmat.

Vapautuvat vangit ovat asunnottomien joukossa huomattavan suuri ryhmä. Vankiloista vapautui viime vuonna 5 573 vankia, eli ilman kotia vapautuneita oli arviolta vajaat parituhatta. Suomessa oli viime vuonna noin 7 900 asunnotonta.

– Asunnon saaminen olisi ensiarvoisen tärkeää yhteiskuntaan kiinnittymiseksi, Lind sanoo.

Rikosseuraamuslaitos on käynnistänyt tilanteen korjaamiseksi asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeen, joka on osa laajempaa kansallista asunnottomuusohjelmaa. Hankkeen tavoite on puolittaa vankien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien asunnottomuus vuoden 2019 loppuun mennessä.

– Vaikeasti asutettaville vangeille pyritään järjestämään riittävä tuki, kuten asumisvalmennusta, jotta asuminen onnistuisi, Lind kertoo.

Tarkoitus on muun muassa kerätä toimivia käytäntöjä ja monistaa niitä muiden toimijoiden käyttöön.

– Tähän mennessä vastaan tulleita hyviä käytäntöjä ovat esimerkiksi Kuopion asuntotyöryhmä ja Joensuun ASO-työryhmä, joissa yhdyskuntaseuraamustoimistot kutsuvat vangin tarpeen mukaan koolle toimijoita, kuten sosiaalitoimen sekä päihde- ja mielenterveyspalveluita.

