Neuvoja, riuhtoja ja kyttääjä – tunnetko nämä 9 kuntosalien urpoa?

Monet aloittavat syksyisin kuntosaliharjoittelun. Ennen salille menemistä kannattaa varautua yleisimpien kuntosalihahmojen kohtaamiseen.

1. Neuvoja

”Nosta yläselkää, ojenna alaselkää, kyynärpäät suorakulmaan! Säädetäänpä istuimesi oikealle tasolle. Sitten puhtaita toistoja, ettet riko paikkojasi. Jospa minä seuraan vierestä pari ensimmäistä sarjaa.”

Neuvoja tuntee jokaisen laitteen jokaisen nippelin, tietää suoritusten oikeaoppiset liikeradat, eikä epäröi jakaa osaamistaan muille. Ymmärtää ihmisten kohtaamisesta vähemmän kuin tehokkaista harjoitusohjelmista. Auttaa vilpittömästi mutta ei osaa lopettaa ajoissa.

2. Kyttääjä

Etenkin nuorten naisten tunnistama hahmo, joka liikkuu kuntosalilla huomaamattomasti kuin Mustanaamio viidakossa. Juuri kun olet aloittamassa kyykkysarjan, kyttääjä on siirtynyt taaksesi venyttelemään ja vilkuilemaan takapuoltasi. Jos siirryt kuntopyörälle, huomaat kyttääjän intensiivisen katseen kohdistuvan peilin kautta rintoihisi. Ei puhu, ei kolistele laitteita ja katoaa hetkessä paikalta, mikä saa kohteen pohtimaan, oliko kyttääjää koskaan olemassakaan.

3. Riuhtoja

”Satanen tangossa, lämmittelypainoja!” Riuhtojan tunnistaa kovasta äänestä, hihattomasta paidasta ja lisäravinnepurkista. Kuntoilee niin, että myös naapurikorttelin asukkaat kuulevat. Puhkuu, ähisee, vouhottaa tuloksista ja ryskyttää painoja. Ruumiinrakenteeltaan usein kuin Kippari-Kalle, tärkeintä ovat lihaksikkaat käsivarret ja ylävartalo. Ei ota muita huo­mioon, koska: ”Kohta katsotaan, totteleeko se rauta saatana!”

4. Avautuja

Suurin osa ihmisistä tulee kuntosalille harrastamaan liikuntaa, mutta Avautujalle salin merkitys on jotain kantabaarin ja psykiatrin vastaanoton välimaastosta. Selostaa omat ongelmansa, käy läpi läheistensä ihmissuhteet ja kommentoi ajankohtaisia aiheita ennen kuin kysyy, että kukas sinä olitkaan. Avautujan erityisominaisuus on liimautua kiinni ihmiseen, josta löytää kuuntelijan. ”Jännä sattuma, meillä on lähes sama saliohjelma.”

5. Prinsessa

Pukeutuu kuin kuntoiluvaatteiden mainoksissa, viimeistelee meikkinsä kuntosalin pukuhuoneessa, räpsäyttää peilin kautta viehkeän selfien. Saliprinsessa tuoksuu ja näyttää hyvältä – ja tietää sen paremmin kuin hyvin. Tekee pienillä painoilla kevyitä sarjoja tai polkee rauhallisesti stepperissä, jotta hiki ei pilaisi huoliteltua olemusta. Saliprinsessaa suositellaan ihailtavaksi kaukaa, sillä saattaa käyttäytyä äkäisesti. Näkee usein Kyttääjiä sielläkin, missä heitä ei ole.

6. Lätkäjunnu

”Hä-hää, Roope ei saanu kuuttakymppiä penkistä.”

Kuntosalien juniorijoukkueita seuratessa tuntuu ihmeelliseltä, että suomalainen jääkiekko menestyy näinkin hyvin. Tyypillinen lätkäporukka kerääntyy penkkipunnerrustangon ympärille, minkä jälkeen yksi nostaa painoja, muut naljailevat tai nojailevat välinpitämättömästi rautoihin. Joukkuekavereiden tulokset ovat lätkäjunnulle usein kiinnostavampia kuin oma fyysinen kehitys. Etenkin, jos muiden tulokset ovat huonoja.

7. Hevari

Kuntosaliharjoitteluun sopivaa musiikkia on yhtä paljon kuin harrastajiakin, mutta Hevari uskoo, että ainoastaan aggressiivinen heavymusiikki voi lietsoa parempiin suorituksiin. Vaihtaa kanavan Radio Rockille ja lisää volyymia ennen kuin tervehtii muita salilla olijoita. Jos Hevari käyttää kuulokkeita, kuulet hänen soittolistansa myös toisella puolella salia – vaikka sinulla olisi omatkin kuulokkeet.

8. Hissukka

Tekee kaikkensa saadakseen olla rauhassa: valitsee salin hiljaisimman nurkkauksen, odottaa kiltisti vuoroaan, välttää katsekontaktia, vastaa keskustelunavauksiin yhdellä sanalla. Ongelmana on kuitenkin se, että Hissukka ei osaa käyttää laitteita, vaan pelkästään säätövipujen löytäminen on kovan työn takana. Houkuttelee ympärilleen Neuvojia, mikä johtaa kummallisiin yksinpuheluihin.

9. Hengailija

Vähän liikkuvista kuntoilijoista Avautuja on tullut salille sosiaalisten suhteiden takia, mutta Hengailijan läsnäololle ei ole loogista perustetta. On todennäköisesti luvannut itselleen tai läheisilleen, että aloittaa kuntosaliharjoittelun, mutta ei pidä koko hommasta. Lusmuilee laitteiden välissä, kuljeskelee, lukee lehtiä. On nähty joskus nostamassa painojakin.

10. Tavis

Keskustelee normaalisti, pukeutuu normaalisti, keskittyy omaan harjoitteluunsa. Uskaltaa rääkätä itseään mutta ei tee ponnistelustaan numeroa. Osaa käyttää suurinta osaa laitteista mutta kysyy tarvittaessa apua toisilta. Niin kuin sinä, vai mitä?

Kirjoitusta varten on haastateltu yli kymmentä kuntosaliharrastajaa.