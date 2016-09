Mepin herättävä kirjoitus vanhuksista: Me emme edes tunnista ikäsyrjintää

Vanhenevia ihmisiä kohdellaan väärin. Hiljainen, näkymätön syrjintä verhotaan "yleisiin käytäntöihin", kirjoittaa kokoomuksen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen blogissaan Iltalehdessä.

Pietikäisen mukaan ikäsyrjintää ei edes osata tunnistaa, koska se on niin yleistä.

- Tutkimusten mukaan vanhenevat ihmiset saavat suhteellisesti vähemmän ja huonompia palveluja kuin nuoremmat ikäryhmät. Vanhenevan ihmisen oikeuksia loukataan, kun häntä ylilääkitään rauhalliseksi tai kun hänen itsemääräämisoikeuttaan rajoitetaan laitoksissa. Liian harvoin laitokseen ajetun ikäihmisten kohdalla puhutaan vapaudenriistosta. Siitä kuitenkin on monissa tapauksissa kyse, Pietikäinen kirjoittaa.

Vanhenevalla ihmisellä on oikeus elää arkeaan omalla tavallaan. Jos tapa on jonkun mielestä väärä, ei vanhusta saa siirtää laitokseen, vaikka se olisikin "yleinen käytäntö", hän jatkaa. Syrjintä on ikäihmisten arvon mitätöimistä ja kunnioituksen korvaamista leimaamisella.

Suhteessa vanhuksiin pitää tapahtua asennemuutos, Pietikäinen vaatii. Hiljainen syrjintä pitää huomata ja siihen pitää puuttua.

- Tarvitsemme ihmisiä, miehiä ja naisia jotka ovat nuoria, keski-ikäisiä ja vanhoja, jotka yhdessä laajana kansanliikkeenä muuttavat tapaamme puhua ikääntymisestä, suhtautua ikääntyneisiin ja heidän oikeuksiinsa ja ennen kaikkea koko vanhenemisprosessiin.

Pietikäinen ehdottaa, että vanhenevia ihmisiä alettaisiin kohdella erityisen presidenttiperiaatteen mukaisesti.

- Se tarkoittaa sitä, että kohtelemme jokaista ikäihmistä kuin hän olisi ikääntynyt presidentti. Otamme aikaa kuuntelemiseen ja aitoon kohtaamiseen. Jos me emme pysähdy, emmekä kuuntele toista ihmistä, emme voi myöskään ymmärtää ja toteuttaa hänen tarpeitaan. Jos emme kuuntele, niin me reagoimme omaan mielikuvaamme, joka saattaa olla jonkinlainen karikatyyri vanhuudesta tai muistisairaudesta tai hitaasta liikkumisesta tai muusta. Käyttäytyminen on silloin syrjivää, Pietikäinen kirjoittaa.

