Savon Sanomat: Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrässä isot alueelliset erot

Kuntien välillä on suuret erot työkyvyttömyyseläkettä saavien määrässä suhteessa väkilukuun. Eroja on myös isompien alueiden kesken: esimerkiksi Koillis-Savossa lähes joka viides työikäinen on työkyvyttömyyseläkkeellä.

Asukkaiden määrään suhteutettuna työkyvyttömyyseläkettä saavien määrä on suurin Tuusniemellä, Rautavaaralla ja Kaavilla. Vähiten työkyvyttömyyseläkeläisiä on Manner-Suomessa Kauniaisissa ja Espoossa. Ikärakenne ja muuttoliike selvittävät Savon Sanomien mukaan paljon. Nuoret ja terveet siirtyvät etelään, jäljelle jäävät vanhemmat ja huonokuntoisemmat. Tampereen yliopiston työhyvinvoinnin johtamisen dosentti Marja-Liisa Manka arvioi, että maan itäosissa vaikuttavat myös henkiset tekijät, kuten vähäisempi elämänusko ja tulevaisuuteen luottaminen. Länsirannikolla ollaan myönteisempiä.