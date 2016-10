Kirkkovuosi edennyt mikkelinpäivään - Tiedätkö, miksi sitä vietetään?

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkovuosi on edennyt mikkelinpäivään. Mikkelinpäivää eli enkelten ja lasten päivää vietetään tänä vuonna sunnuntaina 2. lokakuuta.

Mikkelinpäivä on saanut nimensä enkeli Mikaelista, joka kristillisessä perinteessä on yksi kolmesta arkkienkelistä eli ylienkelistä. Kaksi muuta ovat Rafael ja Gabriel. Kirkon mukaan Mikael muistuttaa siitä, että Jumala on luonut myös näkymättömän maailman.

Raamatun enkelit kuvataan usein Jumalan sanansaattajiksi, jotka suojelevat ja opastavat ihmistä. Tarinan mukaan esimerkiksi enkeli ilmoitti Marialle, että hänestä tulee Jeesus-lapsen äiti. Lapsille puolestaan Jeesus antoi erityisen arvon. Jeesuksen sanotaan asettaneen lapsen esikuvaksi aikuisille ja pitäneen lasten ja enkelten yhteyttä ainutlaatuisena.

Mikaelin kunnioittaminen ja juhliminen alkoi jo 400-luvulla Fryygiassa. Hänelle omistettu päivä oli jo tuolloin 29. syyskuuta. Suomen luterilainen kirkko viettää mikkelinpäivää 29. syyskuuta tai sen ollessa arkipäivä sitä seuraavana sunnuntaina.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran mukaan mikkelinpäivä aloitti talonpojan kalenterissa syksyn. Päivää pidettiin monilla alueilla sadonkorjuun ja syystöiden päätepisteenä, ja siihen liittyi enteitä ja tapoja. Karja tuotiin kesälaitumilta takaisin taloon, pässi teurastettiin ja syötiin, pyhiä miehiä ja haltijoita muistettiin pienin herkuin, kotieläinten menestymistä edistettiin taikakonstein ja tupa tukittiin lämmönpitäväksi. Vuoteen 1816 asti mikkelistä alkoi palvelusväen vapaaviikko ja muuttoaika. Rengeillä ja piioilla oli mahdollisuus käydä käydä tapaamassa kotiväkeään ja vaihtaa halutessaan palveluspaikkaansa.

Mikkelinpäivänä kirkoissa vietetään usein perhemessuja. Päivän liturginen väri on valkoinen.

Kirkkovuosi alkaa adventista. Ensimmäinen adventtisunnuntai on tänä vuonna sunnuntaina 27. marraskuuta.

Lähteet: Evankelis-luterilainen kirkko, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

