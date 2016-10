Super haastaa poliitikot töihin vanhustenhoitoon - "todellinen tilanne ei ole avautunut"

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola haastaa kansanedustajat ja kuntapäättäjät työskentelemään työvuoron vanhustenhoidossa. Hänen mukaansa työn tekemisen kautta avautuvat vanhustenhoidon arki ja todellisuus ja järkeviä päätöksiä on helpompi tehdä, kun ne pohjautuvat ymmärrykseen ja kokemukseen todellisesta tilanteesta.

- Nykyiset päätökset kertovat, ettei todellinen tilanne ole avautunut päätöksentekijöille, Paavola sanoo.

Super vastustaa hallituksen aikomusta pienentää vanhustenhoidon henkilöstömitoitusta 0,50:stä 0,40:een. Suosituksen mukaan tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodeissa henkilöstön ehdoton vähimmäismäärä on tällä hetkellä 0,50 vanhusta kohden. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että jatkossa vähimmäismäärä olisi 0,40-0,50. Superin mielestä mitoituksia on tarve nostaa.

- Hyvä hoito vaatii väistämättä sitä, että koulutettua hoitohenkilökuntaa on riittävästi hoitotyöhön ja asiakkaan kohtaamiseen. Laki on suosituksia vahvempi, joten työantajan on suosituksista huolimatta turvattava riittävä määrä henkilökuntaa.

Super myös vaatii, että vanhuspalvelulakiin on saatava takaisin merkintä arvokkaasta vanhuudesta.

- Arvokkaan elämän on jatkuttava arvokkaana vanhuutena.

Sunnuntaina 2. lokakuuta vietetään vanhustenpäivää ja alkavalla viikolla vanhustenviikkoa. Super järjestää torstaina mielenilmauksen hyvän vanhustenhoidon puolesta Kansalaistorilla Helsingissä. Vanhustenpäivää on vietetty Suomessa vuodesta 1954.