Professori haukkui hallituksen ja arvostelijansa rajusti: "saatanan tunarit", "haistakaa paska"

Åbo Akademin johtamisen professori Alf Rehn arvostelee opintotukileikkauksia varsin suorin sanoin. Rehnin mukaan Suomessa opintotuki on käytännössä sitä, että valitsee huonon tuen, jotta voi maksaa tulevaisuudessa enemmän veroja. Hän ihmettelee, miksi niiltä, jotka haluavat vähemmän antaakseen enemmän, leikataan.

- Jumalauta, eihän tässä ole mitään järkeä. Opiskelijat ovat kuin maailman paras säästöpossu - annat tosi vähän ja saat koko ajan enemmän. Kuka helvetissä on niin pölvästi, että haluaa tappaa tälläisen kultamunia munivan halvan hanhen? Saatana, pistää vihaksi, Rehn kirjoittaa Facebook-sivullaan.

- Saatanan tunarit, eikö siellä hallituksessa ole edes joku matematiikan alkeita osaava, joka voisi hieman ohjeistaa? Halvat tyypit, jotka maksavat paljon takaisin ovat HYVÄ ASIA. Kalliit tyypit, jotka eivät maksa mitään takaisin, on vähemmän hyvä. Keneltä te pahvit leikkaatte? Perkele.

Toisessa Facebook-päivityksessään Rehn kirjoittaa saaneensa viime päivinä paljon palautetta siitä, että sanoo "liian poliittisesti, liian rumasti, liian paljon ja väärin muuten vaan". Rehn ei mainitse päivityksessään tylytystään opintotukileikkauksista, mutta asiat on helppo liittää yhteen.

- Ainoa syy olla professori on se, että saa sanoa vapaasti ihan mitä helvettiä vain haluaa, koska ei ole olemassa ketään - ei poliitikkoa, ei toimaria, ei virkamiestä, ei tuomaria, ei ketään - jolla on valtaa sanoa, että ei saa sanoa. Tämä on professorikunnan keskeisin arvo ja tarkoitus, Rehn kirjoittaa.

- Joten jos ette pidä siitä, mitä sanon, tai tavasta, jolla sitä sanon, voin professorin arvoon nojaten todeta: Haistakaa paska ja tietäkää sitä paskaa haistaessanne, että tämä on sitä, että edustan professorin tittelin aidointa ja syvintä olemusta.

Rehnin mukaan professorien työtehtävänä on olla "hankalia ja vittumaisia ja olla piittamatta ihan kaikista, jotka haluavat rajata tapaamme olla ja sanoa".