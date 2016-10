Naakat ja räkättirastaat ovat vallanneet kaupunkikuvan

Naakkakanta on ollut kasvussa jo 1950-luvulta lähtien, jolloin pesimäkannan kooksi arvioitiin noin 17 000 paria. 1990-luvun loppupuolella pareja havaittiin noin 50 000, ja 2010-luvun alussa luvun arvioitiin olevan noin 110 000. Toisin sanoen kanta kaksinkertaistui noin kymmenessä vuodessa. Kannan kasvu on jatkunut voimakkaana myös viimeisimpien vuosien aikana.

Kannan kasvu on huomattu myös Joensuussa. Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen (PKLTY) havaintovastaava Harri Kontkanen ei osaa määrällisesti arvioida lajin kasvua lähivuosina, mutta omiin sekä muiden havaintoihin perustuen hänestä on selvää, että kanta on kasvanut.

– Pesimävuosi oli hyvä. Oletettavasti ainakin sääolosuhteilla on ollut merkitystä kasvaneeseen kantaan, Kontkanen toteaa.

Naakkakannan lisäksi myös räkättirastaita on havaittu koko Suomen mittakaavassa aiempia vuosia enemmän. Sekä naakkojen että räkättirastaiden lisääntyneisyyttä selittää ilmastonmuutoksen lisäksi runsas ravinnonsaanti.

Lue lisää maanantain Karjalaisesta.