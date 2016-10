Demarinuoret: Kotihoidon tuki lakkautettava

Demarinuoret vaatii kotihoidon tuen lakkauttamista. Nykymuotoisen kotihoidon tuen käyttäjistä 97 prosenttia on naisia, ja se houkuttelee erityisesti pienituloisia naisia jäämään kotiin ja työmarkkinoiden ulkopuolelle.

Demarinuorten mielestä yhteiskunta ei voi ylläpitää sellaista järjestelmää, joka heikentää naisten asemaa työmarkkinoilla ja aiheuttaa merkittäviä tasa-arvo-ongelmia.

- Hallitusohjelmassa väitetään, että Suomi on tasa-arvoinen maa. Tasa-arvosta on turha haaveillakaan niin kauan kun ainoastaan naiset viettävät kotihoidon tuella pitkiä aikoja. Tällä on suuri vaikutus naisten työllistymiseen, palkkakehitykseen ja eläkkeeseen, toteaa Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi.

Demarinuoret esittää, että Suomessa otetaan mallia Ruotsista, jossa hallitus päätti äskettäin poistaa kotihoidon tuen kokonaan.