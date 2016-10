Päivässä jaetaan 110 maksuhäiriömerkintää - keskimäärin merkintöjä 14 per kuluttaja

Maksuhäiriöisten kuluttajien ennätysmäärä on jälleen kasvanut. Syyskuun lopussa Suomen Asiakastieto Oy:n rekisterissä oli jo 374 200 henkilöä.

Maksuhäiriöisten joukko on vuodessa kasvanut lähes viidellä tuhannella ja kesäkuun lopun edellisestä ennätyslukemastakin 2 000 henkilöllä.

Asiakastiedon liiketoimintajohtajan Jouni Muhosen mukaan jo vuoden alussa oli nähtävissä, ettei maksuhäiriöisten henkilöiden määrän kasvu todennäköisesti taitu ainakaan tänä vuonna.

- Maksuhäiriörekisteriin on tänä vuonna tullut jo kolmekymmentä tuhatta henkilöä, päivittäin siis 110, joilla ei ollut merkintöjä ennestään. Monet hakevat jatkuvasti uutta luottoa ja tekevät luoton kaltaisia hankintoja, kuten puhelinliittymiä ja verkko-ostoksia, vaikka aiempienkin sitoumusten hoitamisessa on suuria vaikeuksia. On erittäin todennäköistä, että nämä henkilöt tulevat saamaan maksuhäiriön lähitulevaisuudessa, Jouni Muhonen kertoo.

Maksuhäiriöisten ja työttömien määrä on pitkään ollut suhteellisen samalla tasolla, mutta viimeaikainen kehitys antaa viitteitä, ettei näiden yhteys ole itsestäänselvyys. Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste oli elokuussa laskenut 7,2 prosenttiin. Maksuhäiriöisiä henkilöitä puolestaan oli syyskuun lopussa 8,5 prosenttia kaikista 18 vuotta täyttäneistä.

Tammi-syyskuussa Asiakastieto rekisteröi kuluttajille yhteensä noin 1,1 miljoonaa maksuhäiriömerkintää, mikä on suunnilleen yhtä paljon kuin viime vuonna. Asiakastiedon maksuhäiriörekisterissä olevilla kuluttajilla on keskimäärin jo 14 merkintää.