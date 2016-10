Savukkeiden ja nuuskan matkustajatuonti ulkomailta väheni

Suomalaiset matkustajat toivat Suomeen elokuun 2015-elokuun 2016 välillä noin 514 miljoonaa savuketta ja 7,4 miljoonaa rasiaa nuuskaa.

Savukkeiden matkustajatuonti väheni noin 14 prosenttia ja nuuskan matkustajatuonti noin 22 prosenttia verrattuna edelliseen vuoden pituiseen jaksoon.

TNS Gallupin viikkokartoituksessa seurattu savukkeiden tuontia vuodesta 2006 alkaen. Tuona aikana matkustajatuonti on vähentynyt. Korkeimmillaan matkustajatuonti on ollut runsas 800 miljoonaa savuketta vuonna 2008. Vuodesta 2009, jolloin nuuskan matkustajatuontia tiedusteltiin ensimmäisen kerran TNS Gallupin viikkokartoituksessa, nuuskan matkustajatuonti on lisääntynyt 29 prosenttia.

Matkustajista 60 prosenttia toi savukkeet omaan käyttöön, 29 prosenttia jonkun toisen käyttöön ja 11 prosenttia sekä omaan että toisen käyttöön. Tämä ei ole oleellisesti muuttunut vuoden takaisesta.

Haastattelujen perusteella 68 prosenttia suomalaisista matkustajista sanoi tuoneensa nuuskarasiat omaan käyttöön, 21 prosenttia jonkun toisen käyttöön ja 11 prosenttia sekä omaan että toisen henkilön käyttöön. Aiempaa useampi ilmoittaa tuoneensa nuuskaa vain omaan käyttöön.