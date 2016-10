Sähkösopimusten harhaanjohtavaa puhelinmyyntiä suitsitaan lakimuutoksella

Hallitus on puuttunut sähkön harhaanjohtavaan puhelinmyyntiin. Tänään voimaan astuvan asetusmuutoksen ansiosta asiakas voi peruuttaa uuden sähkösopimuksen voimaantulon, jos hän katsoo, että sopimusta ei ole syntynyt.

Paikallisvoima ry:n kyselyn mukaan harhaanjohtava puhelinmyynti kohdistuu etenkin eläkeläisiin.

Epäeettinen toiminta on riivannut sähkön puhelinkauppaa jo pitkään. Osa sähkönmyyjistä on esimerkiksi ilmoittanut asiakkaalle vanhan sähköyhtiön lopettaneen toimintansa ja kaikkien sopimusten siirtyvän uudelle yhtiölle. Monissa tapauksissa asiakas on pyytänyt sähkönmyyjältä tarjousta, mutta kotiin onkin lähetetty tilausvahvistus.

Asetusmuutoksen jälkeen asiakkaan oikeudet vahvistuvat epäselvissä tilanteissa. Asiakas voi ilmoittaa kirjallisesti uudelle sähkönmyyjälle kiistävänsä sopimuksen, minkä jälkeen myyjän tehtävänä on todistaa sopimuksen synty.

Kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen otti elokuun lopussa kantaa harhaanjohtavaan puhelinmyyntiin. Hentusen mukaan puhelinmyynnin nykyiset pelisäännöt eivät toimi. Hän kertoo, että kuluttaja-asiamies joutuu vuosittain puuttumaan etenkin vanhuksille suunnattuun tai muuten epäasiallisin keinoin ihmisiä sopimuksiin sitovaan puhelinmarkkinointiin.

Hentusen näkemystä tukee myös Paikallisvoima ry:n syyskuussa toteuttama kysely, jonka mukaan sähkön harhaanjohtava puhelinmyynti kohdistuu etenkin eläkeläisiin. Paikallisvoiman jäsenyhtiöihin on tullut kuluvan vuoden aikana yli 500 ilmoitusta harhaanjohtavasta puhelinmyynnistä. Kaikki tapaukset eivät luonnollisesti tule ilmi, sillä asiakkaat eivät aina ilmoita harhaanjohtavasta sähkösopimusten kaupittelusta sähköyhtiölleen.

- Toivottavasti tällä asetusmuutoksella saadaan harhaanjohtava myynti kuriin. Jos ei saada, energia-alalta tarvitaan vahvempaa itsesäätelyä tai hallitukselta lisätoimia, jotta tällainen ikävä ja epäeettinen toiminta saadaan vihdoin loppumaan, sanoo Paikallisvoiman toiminnanjohtaja Toivo Hurme.