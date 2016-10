Italialaiset turistit innostuvat Suomessa ruoasta

Italialaiset matkaavat nyt Suomeen entistä ahkerammin, kertoo Finpro.

Syynä on se, että suomalainen ruokatarjonta on nyt maailman ruokatrendien ytimessä. Italialaisia Suomeen houkuttelee slow food -ruokatrendiin sopiva terveellinen, puhdas ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaan tuotettu ruoka.

Italialaiset käyttävät reissussa rahaa mielellään makuelämyksiin, ja italialaisten matkabudjetista suurin siivu, 30 prosenttia, kuluukin ravintoloissa ja kahviloissa. Keskimäärin italialaiset kuluttavat Suomessa matkaillessaan lähes 400 euroa per henkilö, kun keskimäärin summa on vain hieman reilu 300 euroa.

Suomi on yllättäen noussut kiinnostavaksi matkakohteeksi italialaisten keskuudessa: viime vuonna Italiasta kävi Suomessa lähes 10 prosenttia enemmän matkaajia kuin aiempana vuonna. Yhtenä syynä Suomi-innostuksen nousuun voidaan pitää Suomen kasvavaa ruokatrendikkyyttä, joka vetoaa makumatkailusta kiinnostuneisiin italialaisturisteihin.

− Maailmalla ruoan terveellisyyttä, puhtautta ja kestävän kehityksen mukaista tuotantoa korostava slow food -ilmiö on edelleen nosteessa. Tämä on juuri sitä, mitä suomalainen ruoka parhaimmillaan edustaa. Luonnollisuuden ja terveellisyyden teemat puhuttelevat italialaisiakin, ja nykyään Suomi nähdään siellä kiinnostavana ruokamaana, toteaa Suomen ruokavientiä tukevan, Finpron johtaman Team Finland -kasvuohjelman Food from Finlandin ohjelmapäällikkö Annaleena Soult.

Italialaiset ovatkin innoissaan suomalaisista marjatuotteista.