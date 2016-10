Suomi kilpailee venäläisistä nyt verkon ja Viron kanssa

Vaikka venäläismatkailijoiden määrä ja kulutus Suomessa pienenevät edelleen viime vuodesta, laskuvauhti alkaa hidastua ja pohja häämöttää. Tämä näkyy niin rajanylityksissä kuin kulutuksessakin, kertoo Kaupan liitto.

Tammi-elokuussa venäläismatkailijoita vieraili Suomessa 11 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten, mutta viime vuonna vastaavana aikana pudotusta tuli yli 30 prosenttia. Yksittäisen venäläismatkailijan kokonaiskulutus Suomessa pieneni tammi-elokuussa 156 eurosta 148 euroon ja ostoksiin käytetty määrä 122 eurosta 117 euroon.

Suomen-kävijöiden kulutuksesta kilpailevat entistä vahvemmin myös verkko ja Viro.

- Kansainvälinen digivenäläinen on edelleen houkutteleva asiakas Suomen matkailusektorille.

Kaupan liiton selvityksen mukaan Suomessa vieraileville venäläisille verkko-ostosten tekeminen on aiempaa yleisempää. Kun vielä pari vuotta sitten verkko-ostoksia tehneitä oli alle 40 prosenttia Suomessa matkailleista, nyt heitä on jo kaksi kolmasosaa.

Verkko-ostoksia tekevät venäläiset ovat houkuttelevaa asiakaskuntaa Suomen palvelusektorille, sillä he tekevät lomamatkoja ja yöpyvät täällä muita venäläisiä useammin. Varsinaisia ostos- ja päivämatkoja he eivät tee samaa tahtia kuin muut. Näille digivenäläisille hinnat ja valikoimat ovat kuitenkin muita ryhmiä useammin syy ostosten tekoon. Tässä suomalainen kauppa on vaativassa kilpailutilanteessa kansainvälisen verkkokaupan kanssa.

- Hinnat ohjaavat sekä Suomessa että Virossa matkailevia muita useammin ostosten tekoon. Tämä on tietysti vähän huolestuttavaa, kun tietää, että Viron hintataso on monissa palveluissa ja tuotteissa edullisempi, Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja arvioi.