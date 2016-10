Tukes: Ehkä syöpää aiheuttava PHMB-aine yhä sallittu kosmetiikassa

PHMB-säilöntäainetta sisältävää kosmetiikkaa saa edelleen olla markkinoilla, eikä yrityksiä voida velvoittaa poistamaan niitä myynnistä, kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Tukesin viesti perustuu Euroopan komission suulliseen kannanottoon.

Tukes tulkitsi aiemmin, että PHMB:n käyttö kosmetiikassa on kiellettyä, koska aineen arvioidaan mahdollisesti aiheuttavan syöpää. Kyseinen luokitus on ollut voimassa vuoden 2015 alusta. Tilanne on kuitenkin ollut epäselvä, koska EU:n kosmetiikka-asetuksessa aine on sallittujen säilöntäaineiden luettelossa. Asetuksen liitteen mukaan aine on sallittu enimmäispitoisuudella 0,3 prosenttia.

Tukes kertoi alkuvuodesta, että se oli saanut kuluttajilta ja yrityksiltä paljon yhteydenottoja PHMB-aineesta. Se ei kuitenkaan käynnistänyt valvontatoimia epäselvän lainsäädäntötilanteen takia vaan pyysi komissiolta lisätietoa asiasta.

Tukesin tietojen mukaan kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea arvioi PHMB:n käytön turvallisuuden kosmeettisissa valmisteissa uudelleen. Komitean lausuntoa odotetaan joulukuussa.

- Arvioinnin jälkeen odotettavissa on, että komissio ottaa kantaa tarpeeseen muuttaa sallittujen säilöntäaineiden luetteloa. Näistä muutoksista viestimme heti, kun saamme asiasta lisätietoja, kertoo ryhmäpäällikkö Marilla Lahtinen Tukesista.

PHMB-lyhenne tulee aineen kemiallisesta nimestä polyheksametyleenibiguanidi. Kosmeettisen valmisteen ainesosaluettelossa aine merkitään nimellä Polyaminopropyl Biguanide.